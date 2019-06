Miehet rakastuvat suomalaisella mökillä – Janne Puustinen ja Boodi Kabbani tarttuvat hetkiin

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

A Moment in the Reeds

★★★ Ensin lämpenee sauna, sitten lämpenevät miehet. Mikko Mäkelän pienen budjetin esikoiselokuva on likeinen ja aidon oloinen kuvaus suomalaisen ja syyrialaisen miehen ihastumisesta. Vapauden ja ennakkoluulojen ristiriidat koetaan perisuomalaisissa mökkimaisemissa, jonne Olavi Virta ja Hopeinen kuu sivelevät taikaansa tässäkin tapauksessa. Janne Puustinen ja Boodi Kabbani tarttuvat hetkiin aivan kuin ohjaajakin. Ensiesitys. (Suomi 2017)

Yle Teema & Fem keskiviikko 26.6. klo 22.35

Tyttö nimeltä Varpu

★★★ Pitkä esikoiselokuva on tämäkin. Mainion Pitääkö mun kaikki hoitaa -lyhytelokuvan ohjaaja Selma Vilhunen kertoo varmoin ottein epävarmoista ihmisistä. 12-vuotias Varpu varastaa auton, jotta pääsee tapaamaan tuntemattomaksi jäänyttä isäänsä. Linnea Skog on nimiroolissa uskottavampi kuin käsikirjoitus, mutta hänen mukanaan kasvutarinan sydän sykkii. Paula Vesala on äiti, Antti Luusuaniemi ja Lauri Maijala mahdollisia isiä. (Suomi 2016)

TV2 keskiviikko 26.6. klo 21.00

Shaun of the Dead

★★★ Arkielämä on zombimaista, zombielämä on arkista: Edgar Wrightin kauhukomedian pohjalla muhii aika syvällinen oivallus. Ei sitä tosin ehdi katsoessa käydä varsinaisesti pohdiskelemaan, sillä kunhan kodinkoneliikkeen Shaun on saanut hierottua aamurähmät silmänurkistaan, alkaa apokalypsi vyöryä niskaan. Simon Pegg tekee tarmokkaan roolin miehenä, joka maailmanlopun meiningeissäkin yrittää tehdä niin kuin sydän sanoo. (Britannia 2004)

TV5 keskiviikko 26.6. klo 21.00