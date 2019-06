Meryl Streep loistaa Margaret Thatcherina – hän on joka punnan arvoinen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Rautarouva

★★★ Brexit uuvutti Theresa Mayn loppuun, joten reilun kuukauden päästä Britanniaan valitaan uusi pääministeri. Melkoisiin tempauksiin tämän pitää äityä, mikäli tahtoo jäädä aikakirjoihin kuten Margaret Thatcher. Kiistellystä poliitikosta rakentuu Phyllida Lloydin varovaisessa elämäkertaelokuvassa turhan pinnallinen kuva. Onneksi rooli meni Meryl Streepille, joka tässäkin tapauksessa on joka punnan arvoinen. (Britannia 2011)

Liv maanantai 24.6. klo 21.00

Pankkikeikka

★★★ Vahvat ja tosipohjaiset englantilaisaromit on tässäkin. Oluen ja lihamunuaispiiran tuoksun voi melkein haistaa. Konkariohjaaja Roger Donaldson ohjasi vuoden 1971 rikostapauksen pohjalta jännärin, jossa alan mies Terry Leather (Jason Statham) kerää joukkoa pankkiryöstöön. Keikkaa pukkaa Sherlock Holmesin kotikadulla Baker Streetillä. Saaliina on muutakin kuin kahisevaa, ja paremmissa piireissä on aihetta paniikkiin. (Britannia 2008)

Hero maanantai 24.6. klo 21.00

Wanderlust

★★★ Oravanpyörän hylkäävä kesäkansalainen voi hakea downshiftauksen mallia David Wainin ohjaamasta komediasta. Jennifer Aniston ja Paul Rudd esittävät newyorkilaista pariskuntaa, jonka tulot romahtavat kesken menestyskiidon. Salkut lentävät nurkkaan, ja onnea etsiessä päädytään hippikommuuniin. Nakuileva ja pössyttelevä boheemielämä koettelee välillä katsojankin hermoja, mutta kelpo näyttelijäporukka saa sen kuplimaan. (USA 2012)

TV5 maanantai 24.6. klo 22.00