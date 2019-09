Ruoasta ja rakkaudesta

**** Alkuasetelma ei ole se kaikkein tavallisin.

Leo Vincent on keski-ikäinen ravintoloitsija ja huippukokki, joka on kuitenkin saavuttanut maineensa entisen vaimonsa Ginan avustuksella. Vain harva tietää, että hänen parhaat reseptinsä ovat ex-rouvan käsialaa. Uusi vaimo ei ole kummoinen kokki, mutta selvästi miestään nuoremmalla Samilla on muita avuja.

Poikansa 18-vuotiassyntymäpäivän lähestyessä Sam alkaa epäillä miehensä olevan uskoton. Hän uskaltautuu kysymään neuvoa Ginalta, jonka kanssa Leo on edelleen yllättävän lämpimissä väleissä.

Perheravintola on herkullinen miljöö

Eksien ja nyksien välinen kolmiodraama luo lähtötilanteen 12-osaiselle draamasarjalle, josta ei puutu myöhemminkään yllätyksiä. Ruokakriitikoiden ylistämä cornwallilainen perheravintola luo herkulliset puitteet mehevälle tarinalle, jossa fiinit kulissit ovat vaarassa romahtaa.

Leon asiat eivät olekaan niin hyvin kuin on kuviteltu. Kuinka ravintolan käy? Voiko jaettu rakkaus hyvään ruokaan kantaa jopa kuoleman yli?

Päärooleissa nähdään muun muassa Game of Thronesista tuttu skottinäyttelijä Iain Glen, koomikko Dawn French sekä Hiljainen todistaja -sarjan Emilia Fox.

Brittidraama on tuotettu kolmena neljän osan kautena vuosina 2016–18. Jaksot nähdään putkeen arkipäivisin lokakuun puoliväliin mennessä. Alkuillasta televisiossa pyörivä sarja näkyy Yle Areenassa 30 päivän ajan.

TV1 maanantai 30.9. klo 17.10