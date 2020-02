Maustetytöt saivat kultalevynsä Tavastialla – vaalalaistaustaisen kaksikon debyyttilevy ylitti kultalevyrajan

Maustetyttöjen kultalevyjä juhlittiin perjantaina Tavastialla. Yhtye koostuu Vaalassa varttuneista siskoksista, Kaisa ja Anna Karjalaisesta.

Kultalevyt artisteille ja työryhmälle jakoi Juhani Merimaa.

Maustetyttöjen debyttialbumi Kaikki tiet vievät Peltolaan julkaistiin viime vuonna

25. lokakuuta. Se ylitti kultalevyrajan saman vuoden loppuun mennessä. Myös albumin ensimmäinen single, Tein kai lottorivini väärin on ylittänyt kultarajan.

Maustetytöt jatkavat kevätkiertuetta Tavastian-illan jälkeen.

Pohjois-Suomessa yhtye nähdään kiertueen aikana useilla paikkakunnilla:

5.3. Hullu Poro Arrena, Levi

6.3. Papana, Inari

7.3 Half Moon, Rovaniemi

13.3. Krapin paja, Tuusula

14.3. Nuorisokeskus Steissi, Salo

14.3. Shamrock, Vantaa

19.3. Maustetytöt for Start Up Refugees, On The Rocks, Helsinki

20.3. Ravintola Totem, Lappeenranta

21.3. Las Palmas, Joensuu

27.3. Rock House Kulma, Kajaani

28.3. Teatria, Oulu 31.3. TBA

3.4. Malmitalo, Helsinki

4.4. Kannunkulma, Espoo

9.4. Pakkahuone, Tampere

10.4. Himos Areena, Jämsä

11.4. Ellivuori Resort, Ellivuori

17.4. Cantina Capata, Järvenpää

18.4. Apollo, Turku

23.4. MDNGT, Hyvinkää

24.4. Waltikka, Valkeakoski

25.4. Kehräämö, Pori

30.4. Hotelli Pyhätunturi, Pyhä

1.5. Vain 2 kalaa, Kilpisjärvi

2.5. Monde, Rovaniemi