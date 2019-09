Marvelin värikkäin sankariletka – 70-luvun hittiparaati piristää elokuvaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Guardians of the Galaxy

★★★★ Puhuva pesukarhu, puinen olio, vihreähipiäinen nainen ja muutama muu: tämä retkue ei totta vie jatka trikooasuisten supersankareiden perinnettä, vaikka Marvel-yhtiön sarjakuvaan pohjautuukin. Chris Pratt on varttihullu Tähtilordi, joka lainsuojattoman joukkonsa kanssa rytkyttelee maagisen Ikuisuuskiven jäljillä ympäri universumia. Jatkuva herjanheitto ja 1970-luvun hittiparaati piristävät reissua kivasti. (USA 2014)

Nelonen lauantai 28.9. klo 21.00

I Love You Philip Morris

★★★ Romanttista komediaa, perhedraamaa, homofarssia vai mitä? Glenn Ficarran ja John Requan ohjaaman elokuvan lajista ei oikein ota selvää, mutta miksi pitäisikään? Tärkeintä on, että elämän ja rakkauden vuoristoradalla riittää kierroksia. Jim Carrey paahtaa irtonaisesti pääroolissa. Steven on pikkurikollinen ja patologinen valehtelija, joka kohtaa kaltereiden takana elämänsä miehen, Ewan McGregorin esittämän Philipin. (USA/Ranska 2009)

Ava lauantai 28.9. klo 21.00

Tanssi haudoilla

★★★ Liam Neeson on entinen poliisi Matt Scudder, joka käy jahtaamaan huumediilerin (Dan Stevens) vaimon sieppaajia. Pitkän linjan filmihullu saattaa muistaa, että Jeff Bridges esitti samaa kolhuista yksityisetsivää Hal Ashbyn elokuvassa 8 miljoonaa tapaa kuolla (1986). Scott Frankin ohjaama jännäri on synkempi tapaus, jossa film noirin ja kovaksikeitetyn dekkarin perinne elää. Laura Birn on pienessä, mutta näkyvässä roolissa. (USA 2014)

Nelonen sunnuntai 29.9. klo 0.25