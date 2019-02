Marja Hintikka kertoo, mikä miksi hän ahmii pastilleja ennen suoraa lähetystä – ensimmäisessä Vappu ja Marja Livessä puhutaan rakkaudesta

– Suora lähetys on televisiotyön formula ykköset, sanoo Marja Hintikka.

Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelma on suora lähetys, jota Hintikka vetää yhdessä Vappu Pimiän kanssa.

Hintikka iloitsee suorasta lähetyksestä, koska se on taikahetki, jossa on oltava täysillä mukana.

– Suora lähetys innostaa katsojiakin, koska siitä ei voi leikata mitään pois, mokatkin näkyvät, Hintikka sanoo.

Pastilleja ennen lähetystä

Ennen lähetystä Marja HIntikka syö voimakkaita pastilleja.

– Pelkään, että suuni jymähtää kiinni enkä saa sanottua sanakaan, hän sanoo.

Hintikan mukaan niin ei ole koskaan käynyt.

Ensimmäisessä osassa puhutaan rakkaudesta, mukana on kaksi Maajussille morsian -ohjelmasta rakkauden löytänyttä. Lisäksi vieraiksi tulevat Sunrise Avenuen laulaja-kitaristi Samu Haber ja valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Meillä on jatkossakin usein vieraina pariskuntia, se on yksi ero moniin muihin keskusteluohjelmiin, Hintikka sanoo.

Vapun ja Marjan ensimmäinen yhteinen talk show

Energinen naiskaksikko tekee ensimmäistä kertaa yhdessä suoraa keskusteluohjelmaa. Tammikuussa he juonsivat yhdessä Kultainen Venla -gaalan, joten aivan uutta yhteistyö ei ole.

– Kahden juontajan välinen energia on vähän maaginenkin juttu, Hintikka kertoo.

Vappu Pimiä juontaa myös MTV3:lla Suhdesoppaa. Hän on juontanut muun muassa radiossa omaa ohjelmaa Voicella. Hän on tanssinut ja juontanut Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa. Pimiä on juontanut myös missikisoja ja keskusteluohjelmaa yhdessä Jenni Pääskysaaren kanssa.

Marja Hintikka on muun muassa tehnyt Jenny Lehtisen kanssa YleX:llä KromosomiX-ohjelmaa, Hintikka on juontanut Puoli seitsemän -ohjelmaa, Dancing on Icea ja SuomiLovea. Marja Hintikka Live tulee parhaillaan uusintana TV2:lta.

Keskusteluohjelman ensimmäinen lähetys on saamelaisten kansallispäivänä. Siksi yleisön joukossa on saamelaisedustus.

– He ovat kunniapaikoilla, kertoo Hintikka.

Saamelaisten kansallispäivä on 6. helmikuuta, koska 6.2.1917 Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat yhteistyön.

Vappu ja Marja Live MTV3 ja Ava keskiviikko 6.2. klo 21.00