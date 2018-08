Margaret Atwoodin tarinan haaleampi painos – Orjattaresi näyttää ajoittain saippuasarjalta

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Orjattaresi

★ ★ The Handmaid’s Tale on ollut 2010-luvun tv-tapauksia: ahdistava ja puhutteleva kuvaus Amerikasta, jossa uskonnollinen äärioikeisto on ottanut vallan ja alistanut naiset. Jo 90-luvun alussa Volker Schlöndorff sovitti Margaret Atwoodin romaanin elokuvaksi, joka on syystäkin painunut unhoon. Julma tarina näyttää turhan usein saippuasarjalta. Keskusroolissa kärsii ja taistelee turhan hyvin föönattu Natasha Richardson. (USA 1990)

Yle Teema & Fem tiistai 14.8. klo 22.01

Appaloosa

★ ★ ★ Yksi lännenelokuvan perustarinoista kertoo pikkukaupungista, jota rehdit lain varjelijat puolustavat suuromistajia ja muita riistokapitalisteja vastaan. Konkaritähti Ed Harris ohjasi yhden sellaisen. Hän ja Viggo Mortensen ovat sheriffejä, jotka iskevät kapuloita röyhkeän karjaparonin Jeremy Ironsin rattaisiin. Renée Zellweger on leskirouva, joka sytyttelee ympärilleen kolmiodraamoja kuin kuin jouluihminen kynttilöitä. (USA 2008)

Hero tiistai 14.8. klo 21.00

Uusia alkuja

★ ★ ★ Keira Knightley on Gretta, joka saapunut seuraamaan, kuinka poikaystävä etenee yhteisillä lauluilla muusikonurallaan. Mark Ruffalo on tuottaja Dan, joka kuulee Grettaa keikalla ja ihastuu vähintäänkin tämän musiikkiin. John Carneyn muusikkokuvaus on sympaattista newyorkilaista korttelielokuvaa, mutta sydäntä se ei sulata kuten ohjaajan dublinilainen katusoittajatarina Once. Mukana keikkaa heittää koomikko James Corden. (USA 2013)

TV2 tiistai 14.8. klo 22.10