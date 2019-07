Maailma on muuttanut palaajan – sen kokee myös lapsuudenkotiinsa tuleva Mia

Pekka Eronen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Takaisin maalle – Massjävlar

★★★★ Kun kotoa kerran muuttaa pois, ei ikinä voi täysin palata. Jotain jää maailmalle. Maria Blomin elokuva pudottelee totuuksia ja möyhii perhesuhteita niin lämpimin kourin, että se voitti Ruotsissa Guldbakkenin, eli sikäläisen Jussin. Mia (Sofia Helin) matkustaa Tukholmasta lapsuudenkotiin Taalainmaalle. Tarkoitus on juhlistaa isän seitsemänkymppisiä, mutta vanhojen arpien rapsutteluksi ja uusien tekemiseksihän se menee. (Ruotsi 2004)

Yle Teema & Fem sunnuntai 21.7. klo 21.00

Autot 3

★★★ Pixar-studion animaatiosarja on varttunut yleisönsä mukana. Brian Fee ohjasi seikkailukomedian, jossa uusi tekniikka ja virtaviivaiset tulokkaat uhkaavat jättää kilpa-auto Salama McQueenin (äänenä Owen Wilson) puremaan pölyä. Edellisten Autot-elokuvien rieha jää vähiin, sillä näyttävien kaahauskohtausten lomassa mietitään yllättävän vakavaan sävyyn ajan rientoa ja kokemuksen arvoa. Hinaaja Marttikin unohtuu. Ensiesitys. (USA 2017)

Nelonen sunnuntai 21.7. klo 18.55

Uhrilampaat

★★★★★ Jonathan Demmen vahva sovitus Thomas Harrisin romaanista on niitä, joihin kaikkia uusia sarjamurhaajajännäreitä verrataan. Hurjempia veritöitä ja kilahtaneempia tyyppejä on vuosien mittaan nähty, mutta FBI-agentti Claricen ja kannibaalitohtori Hannibalin istuntoja on ohitettu tuskin koskaan. Tunnelma on niin tiivis, että sitä voisi myydä marketissa viipaleina. Rooleissa loistavat Jodie Foster ja Anthony Hopkins. (USA 1991)

Fox sunnuntai 21.7.2019 klo 21.05