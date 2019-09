Luulitko että lätkävaimon elämä on pelkkää edustamista? Lätkä Love osoittaa, että kiekkovaimoissakin on eroja

Lätkä Love

★★★ Oletko ajatellut, että lätkävaimon elämä on pelkkää edustamista? Lätkä Love haluaa paikata käsityksesi. Uudessa sarjassa seurataan kuuden ammattikiekkoilijan puolison arkea yhden kiekkokauden ajan.

Kuvausten alkaessa Miss Suomi Alina Voronkova potee kovaa ikävää. Hän ei ole nähnyt rakastaan Joonas Hurria kolmeen kuukauteen, sillä Hurri pelaa lätkää Japanissa, kun taas Voronkova keskittyy Miss Universum -kisoihin kotonaan Suomessa.

Kansainvälistä menestystä janoava aitajuoksija Lotta Harala on jo tottunut etäsuhteeseen. Seurustelu KHL-kiekkoilija Matias Myttysen kanssa on kestänyt vuosia, vaikka kahden urheilijan harjoittelu ja elämä vaatii toki tasapainoilua.

Entinen beachvolley-ammattilainen Emilia Nyström valitsi toisin ja muutti jääkiekkovalmentaja Ari-Pekka Siekkisen mukana Japaniin. Tällä hetkellä vaimon päivät täyttää pieni poikavauva.

Jonna Koskiranta, 32, ei tiedä, mitä hän isona tekisi. Viimeiset viisi vuotta kotiäitinä kahdelle tyttärelleen toiminut Koskiranta on jääkiekkoilija Tero Koskirannan puoliso. Sarjan alussa vaimo on lähdössä tyttöjen kanssa Espoosta Unkariin, jossa hänen miehensä tällä kaudella pelaa. Vanhempi tyttäristä ei ole muutosta innoissaan.

Yhdysvalloissa asuva Miia Säilä, 25, on niin ikään uuden edessä. Kiekkokausi on alkamassa, mutta Säilä ei vielä tiedä, missä kaupungissa hän tulevat kuukaudet viettää. Puoliso Ville Husso on pelannut edellisen kauden AHL-farmilsarjaa Teksasissa. Pian selviää, kutsuuko miestä NHL.

Sveitsissä Davosissa kuudetta vuotta asuvan Karoliina Lindgrenin kuviot ovat selkeämmät. Jääkiekkoilija Perttu Lindgrenin kanssa neljän lasta pyöräyttänyt ex-missi suunnittelee paluuta sairaanhoitajan työhönsä. TV5 maanantai 9.9. klo 20.00

Yhdysvalloissa asuva Miia Säilä on uuden edessä. Kiekkokausi alkaa, mutta hän ei vielä tiedä, missä kaupungissa.