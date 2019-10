Lopultakin auto saatiin parkkiin – Suomen surkeimmassa kuskissa naarmuuntuu peltiä ja vaihdekeppi katkeaa

Suomen surkein kuski

★★★ Suomen surkeimpia kuskeja etsitään jo kuudetta kertaa.

Aloitusjaksossa kahdeksan kilpailijaa esittelee, kuinka ajo Helsingin kaduilla sujuu ja miten peruutus parkkiin luonnistuu. Luonnistuuhan se, mutta ei kertaheitolla. Peltiäkin naarmuuntuu.

Käy hyvin selväksi, miten hukassa auton käsittelytaidot ja liikennesäännöt ovat. Myös monen kuskin asenteessa on parantamisen varaa. Ajetaan väärää kaistaa, pysähdytään keskelle suojatietä ja pohditaan, missä olikaan kaasu tai mihin suuntaan rattia pitää peruuttaessa kääntää.

Nähdäänpä sekin, että pakkia päälle laitettaessa saadaan temmottua vaihdekeppiä niin, että se katkeaa.

Ohjelman jujuna on se, että kuskit hyppäävät rattiin ja liikenteeseen yhdessä apukuskin paikalle istahtavan läheisensä kanssa.

Tamperelainen Heikki sai ajokortin jo vuonna 1979, mutta ajokokemuksesta huolimatta töppäyksiltä ei ole liikenteessä vältytty. Naisystävä Johanna kuvailee Heikkiä nykiväksi kuskiksi.

Myös kuopiolaisella Minnalla on ollut ajokorti jo yli 30 vuotta, mutta epävarmuus ja panikoituminen liikenteessä ovat tosiasia, vaikka apukuskina toimiva tytär Johanna yrittää parhaansa mukaan pitää tunnelmaa yllä.

Kaksikymppinen Patrik on omistanut ajokortin vuoden verran, joskin puolet ajasta kortti on ollut hyllyllä. Syynä ovat ylinopeussakot, joita on ehtinyt kertyä jo kahdeksan. Vauhdin lisäksi kurissa eivät meinaa pysyä myöskään hermot.

Helsingissä kuvatun jakson jälkeen kilpailu huonoimman kuskin tittelistä siirtyy Kainuun lumisiin maisemiin Ukkohallaan. Siellä on ensimmäisenä luvassa kuskin ja apukuskin yhteistyötä mittaava sokkoajo. Jokaisen jakson jälkeen paras kuski tippuu pelistä pois.

MTV3 tiistai 29.10. klo 20.00

