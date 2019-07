Lon ja Hildan kylpyhuoneessa on koko maailma

Badrumsliv

*** Käsikirjoittaja ja ohjaaja Kaya Pakaslahti on luonut kahden nuoren naisen koko maailman kylpyhuoneeseen. He eivät ole vankeina, vaan katsojille näytetään tapahtumia vain silloin, kun he ovat asunnon wc- ja pesutilassa.

Homma toimii kuin Emma Donoghuen romaanissa Huone, jossa äiti ja poika elävät yhdessä huoneessa, jossa ei ole kuin kattoikkuna, tai Alfred Hitchcockin klassikkoelokuvassa Takaikkuna, vaikka Badrumslivissä tyylilaji on keveämpi.

Badrumslivissä pääosissa ovat Mimosa Willamo ja Josefine Fri. He ovat Lo ja Hilda, kaksi toista välivuottaan viettävää nuorta naista. Kun heidän haaveensa opiskelupaikasta ei toteudu, Hilda muuttaa asumaan Lon luokse. Elämä pitäisi kuitenkin jotenkin saada haltuun.

Lo haluaa juhlia ja hengailla poikien kanssa. Hilda puolestaan haluaa murskata patriarkaatin.

Kylpyhuoneessa käydään monenmonta keskustelua. Puhelimessa puhutaan melkein yhtä paljon. Äitikin soittaa välillä.

Willamo ja Fri elävät kylpyhuoneessa juuri sellaista elämää kuin se kodin pesutiloissa on: intiimiä, tiivistä ja vähän nuhruista.

18-osaisessa sarjassa pohditaan, mitä on olla nuori nainen. Jaksot eivät ole pitkiä, noin kymmenminuuttisia.

Sarja perustuu todellisiin tapahtumiin ja kertomuksiin, jotka on kerätty joukkoistamisen avulla. Koko kausi julkaistaan Yle Areenaan tänään 26.7.

Badrumsliv, perjantai 26.7., Yle Areena.