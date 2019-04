Liz tekeytyy 26-vuotiaaksi, saa töitä ja deittailee – jotain moraalitonta tässä sarjassa on

Younger

*** Ruotsalainen kirjailija ja amerikkalainen kustannustoimittaja tapaavat New Yorkissa konsulaatin cocktailtilaisuudessa. He päättävät jatkaa muualle, sillä huhun mukaan suomalaisia on tullut juhliin baarin puolelle.

Tulipa Suomi mainittua, vaikkei niin imartelevassa yhteydessä. Yksi tähti tulee Suomi-maininnalle.

Sinkkuelämää-sarjasta tunnetun tv-tuottajan luoma komediasarja Younger kertoo Lizasta, joka on nelikymppinen, hiljattain eronnut teinitytön kotiäiti. Hän yrittää palata työelämään, mutta ikärasismi jyllää ainakin kustannusalalla. Ikäkriisiä pahentaa se, että mies jätti nuoremman vuoksi.

Niinpä Liza tekeytyy 26-vuotiaaksi, saa töitä ja deittailee samanikäistä miestä. Uusi elämäntapa onnistuu, kun tytär on vapaaehtoistyössä Intiassa.

Hankalia tilanteitahan siitä joka tapauksessa seuraa. Jotain moraalitonta tässä sarjassa on, mutta jos sen ohittaa, kevytkenkäinen ote on ajoittain ihan viihdyttävä. Joskin näyttelijät ovat eurooppalaiseen makuun turhan ylipirteitä ja ylinäytteleviä.

Ava maanantai 15.4. klo 22.00