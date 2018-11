Lilan ja Elenan elämää leimaavat väkivalta, mafia ja salaisuudet – Elena Ferranten kirjaa on myyty Suomessa valtavasti ja nyt se hurmaa sarjana

My Brilliant Friend

★★★★ Kaksi tyttöä elää perheineen köyhässä korttelissa Napolissa. Elenan ja Lilan kautta näkyy kaikki: yhteiskuntaluokat, väkivalta, riippuvuudet ja piina, naisten elämän karuus.

Uskottavuutta lisää, että ihmiset puhuvat italiaa.

HBO Nordicilla nähtävän sarjan alkujaksoissa Elena ja Lila ovat lapsia ja lasten silmin elämä rujous on helppo näyttää niin, että toivo paremmasta säilyy.

Elena katselee kaikkea vielä enemmän sivusta kuin aktiivisempi Lila.

Sarja perustuu kirjailija Elena Ferranten Napoli-sarjan ensimmäiseen teokseen Loistava ystäväni (My Brilliant Friend). Elena Ferrante on salanimi.

Teossarjan muut osat ovat Uuden nimen tarina, Ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät sekä Kadonneen lapsen tarina. Kirjojen aikana Elena ja Lila kasvavat koulutytöistä aikuisiksi ja vanhuksiksi.

My Brilliant Friend alkaa siitä, kun harmaahapsisen Elenan puhelin soi yöllä. Lila on kadonnut.

Elena käynnistää tietokoneen ja alkaa kirjoittaa ystävysten yhteistä tarinaa 1950-luvun Napolista.

Uusi jakso maanantaisin ja tiistaisin

HBO Nordicin, RAI Fiction ja Timvisionin yhteistyössä syntyneessä kahdeksanosaisessa sarjassa teos saa aika lailla uskollisen kuvituksen.

Sarjasta voi tietenkin nauttia loistavasti, vaikkei olisi lukenut menestyskirjaa.

Alkujaksoissa Elena Grecon roolissa lapsena on Elisa De Genio. Lilaa eli Raffaella Cerulloa lapsena näyttelee Ludovica Nasti.

Kaikki jaksot on ohjannut Saverio Costanzo. Salaperäinen kirjailija itse on yksi käsikirjoittajista. Toinen on Francesco Piccolo.

Sarjasta julkaistaan uusi jakso maanantaisin ja tiistaisin.

Napolin todellisuus

Ferranten teokset ovat fiktiota, mutta samoin kuin Väinö Linnan Tuntematonta sotilasta tai Täällä Pohjantähden alla -sarjaa luetaan jossain määrin realistisena kuvauksena sodasta, voi Ferranten kuvaaman Napolinkin ajatella olevan todellinen.

Köyhälistökorttelissa näkyvät muun muassa mafia ja vahvat patriarkaaliset normit. Ne koskettavat myös lapsia.

Silottelematonta on tyttöjen ystävyyssuhteen ja muidenkin ihmissuhteiden kuvaus. Ristiriidat näkyvät kuin todellisessa elämässä.

Napolin mafiasta käytetään myös nimeä Gomorra. Sen sanotaan olevan ehkä jopa vanhin järjestäytyneen rikollisuuden muoto Italiassa.

Elena ja Lila pysyttelevät omassa korttelissaan tai sen lähialueilla, vaikka Napoli on iso kaupunki. Nykyisin sen metropolialueella asuu noin 4 miljoonaa ihmistä. Alueella on ollut asutusta tuhansia vuosia.

HBO Nordic ensimmäiset osat 19.11. ja 20.11.