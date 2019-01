Lentokenttä, jolla ihmiset odottavat kuukausia, vaikka sieltä ei nouse yhtään konetta

THF – Tempelhofin lentoasema

 Sunnuntain myöhäisillan pitkää dokumenttielokuvaa ei kannata ryhtyä katsomaan väsyneenä. Uni saattaa yllättää.

Brasilialaisen ohjaaja Karim Ainouzin teos on niitä elokuvia, jotka tehdään koettaviksi festivaaleilla, keskittyneesti, ilman kaukosäädintä ja mahdollisuutta karata jääkaapille.

Sataminuuttisen dokumentin tyylilaji on viipyily. Ja sille on perusteltu selitys. Ohjaaja Ainouz tahtoo näyttää, mitä on Eurooppaan saapuneiden pakolaisten arki – kuukaudesta toiseen jatkuvaa epävarmaa odotusta.

Kiitoratojen surrealismia

Dokumentin nimi kertoo, missä kuvausryhmä vuoden verran päivystää: Tempelhofin lentokentällä Berliinissä.

Yhtään konetta ei ole noussut ilmaan vuosikausiin. Natsiajalta periytyvät lentokonehallit on muutettu tuhansien pakolaisten kolkosti kaikuvaksi majapaikaksi.

Ohjaaja Ainouz on toiselta ammatiltaan arkkitehti, ja se näkyy. Dokumentti lataa vaikuttaviin kuviinsa tiheää symboliikkaa. Yksittäinen pakolainen kutistuu valtavissa hangaareissa melkein olemattomaksi.

Kamera vangitsee myös avarien kiitoratojen vaihtelevan surrealismin. Pakolaiskeskuksen naapurissa jolkottelevat öisin cityketut, päivisin ilmaantuvat pyöräilevät, rullaluistelevat ja eväsretkeilevät berliiniläiset.

Kenttä jatkaa arkeaan

Dokumentin päähenkilö näyttäisi olevan 18-vuotias syyrialainen Ibrahim Al Hussein.

Oleskelulupaa odottava nuorukainen opiskelee saksaa mutta enimmäkseen vain tappaa aikaa. Kun ei muutakaan voi.

Elokuva ei kuitenkaan pääty, vaikka syyrialainen saa paperinsa kuntoon ja poistuu kuvista.

Kenttä jatkaa arkeaan, samat kuulutukset toistuvat, uusia ihmisiä ilmaantuu. Maailma ei pysähdy onnelliseen loppuun.

Yle Teema & Fem sunnuntai 27.1. klo 22.00

