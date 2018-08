Lauri Ylöstä pyydetty usein Vain elämää -ohjelmaan - "Pari vuotta Amerikassa on tehnyt hyvää"

The Rasmuksen laulajaa Lauri Ylöstä on pyydetty Vain elämää -ohjelmaan useasti. Laulaja ei kuitenkaan ole aikaisemmin suostunut, sillä ohjelmaan ei kannata osallistua "hirveän angstipäissään".

- Nyt olen keski-ikäinen mies, nyt oli sopiva aika, Ylönen sanoi ohjelman tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

- Pari vuotta Amerikassa on tehnyt hyvää, artisti vitsaili.

Ylönen kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa vetäytyvämpää tyyppiä. Keikkojen jälkeen hän vetäytyykin usein hetkeksi omiin oloihinsa.

Hirvensalmella, jossa ohjelma kuvattiin kesällä, Ylönen vetäytyi rankkojen kuvauspäivien jälkeen muun muassa rantaan meditoimaan.

- Sitten kun se (kuvauspäivä) loppuu, ja katot siinä menee joku kuikka. Ympäristö oli ihan törkeän hieno. On tärkeää, että on niitä omia hetkiä siellä ja ihan muutenkin elämässä, laulaja sanoo STT:lle.

Uusi Vain elämää -kausi alkaa Lauri Ylösen jaksolla.

Pepe Willberg on The Rasmus -tähden lapsuuden sankari

Ylösestä oli kiinnostavaa nähdä, että artisteja jokaisesta sukupolvesta jännitti.

- Kun menet jonkun ihmisen eteen ja katot sitä silmiin ja alat laulaa sen biisiä. Pelkästään siinä pöydässä seitsemän ihmisen kesken, se jännitys on käsin kosketeltavaa, Ylönen kuvaili.

Ylönen kertoo, että kaudella mukana oleva Pepe Willberg on hänen lapsuuden sankarinsa. Willbergin kanssa esiintymisestä laulaja kertoo saaneensa "isot kiksit".

Ohjelmassa nähdään The Rasmuksen kappaleista muun muassa suomenkielisiä versioita.

- Meidän kappaleet on klassista biisin kirjoitusta, ne on tehty nuotiokitaratyyliin. Siinä on sellainen hyvyys, että biisin voi vetää miten vaan, Ylönen pohtii.

Ensimmäinen jakso näytetään Nelosella perjantaina 7. syyskuuta kello 20.

The Rasmuksen solistin lisäksi ohjelman yhdeksännellä kaudella nähdään Pyhimys,Evelina, Anne Mattila, Tuure Kilpeläinen,Ellinoora ja Pepe Willberg.