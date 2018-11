Lasse Kukkonen Aku Ankan erikoisnumeron kansikuvapojaksi – tuotot kiekkojunioreille

Oulun Kärppien puolustaja Lasse Kukkonen on tottunut paistattelemaan otsikoissa, mutta joulukuussa kärppäkonkari on uuden tilanteen edessä, kun hän komeilee Aku Ankan kannessa.

Lasse Kukkonen komeilee Aku Ankan erikoisnumeron kannessa. KUVA: Sanoma Media Finland

Liiga ja Sanoma Media Finland julkaisevat yhteistyössä Aku Ankan jääkiekkoaiheisen erikoisnumeron, jonka kansi on räätälöity jokaiselle joukkueelle erikseen: kannessa komeilee joukkueesta tuttu tähtipelaaja. Kärpissä kansikuvapojan rooli osui Kukkosen kohdalle.

Erikoisnumero tulee myyntiin jokaisella liigapaikkakunnalla joulukuun alussa. Kaikki tuotot menevät lyhentämättöminä seurojen junioritoiminnan hyväksi. Kolme euroa maksavan lehden voi ostaa seuran myyntipisteistä, verkkokaupoista ja lipunmyyntipisteistä.

– Erikoisnumeron painosmäärä on yhteensä 100 000 kappaletta. Kun lehdet on myyty, kyseessä on melko mukava potti seurojen junnukiekolle ja monelle tuhannelle pelaajalle, Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoo.