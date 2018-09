Lamborghini saa paljon aikaa ja huomiota – Ford Focuskin testataan

Teknavi

★★ Tekniikkaan ja autoihin keskittyvää Tekniikan maailmaa on julkaistu 1950-luvulta saakka. Aivan yhtä kauan ei ole televisiossa näkynyt saman aihepiirin Teknavia. Ohjelmasta alkaa kuitenkin jo 16. tuotantokausi.

Avausjaksossa kurvaillaan Lamborghini Uruksella ja Ford Focuksella.

Kevyesti aihettaan käsittelevä ohjelma etenee Joanna Kuvajan johdattamana rauhallisesti aiheesta toiseen.

Keskipisteessä ovat autot, niiden esittelyyn käytetään eniten aikaa. Kulkupelien lisäksi tutustutaan pinnallisesti kodin elektroniikkauutuuksiin Ifa-messuilla Berliinissä.

Lamborghini Suomen teillä

Vaikka Lamborghineja on Suomen liikenteessä vähän, auton esittelyyn käytetään paljon aikaa. Siinä on jotain samaa kuin huippumuodissa: harvalla on sellaiseen varaa, mutta unelmoida voi aina.

Autoista haaveiluun kasvetaan jo varhain. Seurasin eräänä aamuna bussissa isää ja pikkutyttöä, kun linja-auton viereen liikennevaloissa tuli harmaa Porsche. Isä osoitti auton lapselleen ja kertoi sen olevan urheiluauto, joka kulkee kovaa. Sitten he harjoittelivat Porschen lausumista, koska r- ja s-äänteet olivat lapselle vaikeita.

Tulevissa jaksoissa on luvassa Porschenkin koeajo.

Hauska yksityiskohta on se, että Markku Alénin ja Marko Terva-ahon Lamborghini-koeajopäiväksi oli löytynyt yksi harvoista kesän sadepäivistä.

MTV3 maanantai 17.9. klo 22.35