Lady Gaga ja muut tähtiartistit esiintyvät kodeistaan käsin – hyväntekeväisyystempausta voi seurata suorana Yle Areenasta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne koskettaa meitä kaikkia – samassa tilanteessa kärvistelevät maailmantähdetkin.

Tunnetut artistit, näyttelijät ja muut julkkikset esiintyvät varhain sunnuntaina kodeistaan käsin kaksituntisessa World: Together at Home -lähetyksessä, jonka tarkoituksena on saada maailma yhteen poikkeuksellisena aikana sekä tukea kallisarvoista työtä tekeviä terveydenhuollon ammattilaisia.

Suora lähetys nähdään Yle Areenassa lauantain ja sunnuntain välisen yönä ja sunnuntai-iltana sen voi nähdä TV2:ssa suomeksi tekstitettynä ja selostettuna.

Lähetyksessä kuullaan myös lääkäreiden, hoitajien ja perheiden tarinoita ympäri maailman.

Lady Gagan masinoiman hyväntekeväisyystapahtumassa esiintyvät hänen lisäkseen muun muassa Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Celine Dion,David & Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Elton John, Idris ja Sabrina Elba, Jennifer Lopez, Keith Urban, Kerry Washington, LL COOL J, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift ja Usher.

Tapahtumaa isännöivät Amerikan suosituimmat tv-tähdet Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja Stephen Colbert. Suomenkielisestä selostuksesta lähetyksessä vastaavat Katri Norrlin ja Jani Kareinen.

Lady Gaga ilmoittanut haluavansa näin tukea kamppailua koronaviruspandemiaa vastaan. Hyväntekeväisyystapahtuman tuotot ohjataan WHO:n COVID-19 Solidarity Response -säätiölle, joka tukee ja varustaa terveydenhuollon ammattilaisia ympäri maailman sekä antaa apua paikallisille hyväntekeväisyysjärjestöille. Apu ohjautuu järjestöjen kautta koronaviruksen aiheuttamiin tukitoimiin.