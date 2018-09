Kuuron perheen kuuleva Paula huomaa olevansa hyvä laulaja – roolissa Voice-voittaja Louane Emera

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Bélier’n perhe

★★★ Puhe ja kosketus ovat hyviä tapoja kommunikoida, mutta niin on musiikkikin. Jälkimmäinen on kuitenkin jäänyt vähälle Beliérin perheessä, jossa isä, äiti ja poika ovat kuulovammaisia. Korvina ja tulkkina on toiminut tytär Paula, joka Eric Lartigaun hittikomediassa oivalletaan yllättäen lupaavaksi laulajaksi. Siitä edetään keveisiin naurun ja liikutuksen hetkiin. Paulana säteilee Voice-voittaja Louane Emera. Ensiesitys. (Ranska 2015)

Yle Teema & Fem perjantai 28.9. klo 21.00

Kadonneen aarteen metsästäjät

★★★★ Elokuvat eivät ole graduja, joten lainata ja varastaa sopii, jos homman vain tyylillä tekee. Steven Spielbergin menestyselokuva on oikea kunnianosoitusten karnevaali. Hän kävi tuottaja George Lucasin kanssa läpi hirmuiset määrät seikkailuelokuvan klassikoita. Kun vaikutteita sovellettiin hyvällä maulla – myyttisen menon ja Harrison Fordin piiskansivallusten kera – niin johan alkoi maittaa. (USA 1981)

Nelonen perjantai 28.9. klo 22.00

Pimeyden ytimessä

★★★ Martin Campbell on tärkeiden siirtojen takuumies. Uusiseelantilaisohjaaja palautti James Bondin uskottavuuden Casino Royalessa. Sen jälkeen hän palautti Mel Gibsonin filmitähdeksi. Samanniminen brittiläinen tv-sarja antoi suuntaviitat jännärille, jossa konkarikyttä tutkii tyttärensä surmaa ja perehtyy tämän salaisuuksiin. Maailmaa on yritetty parantaa, mutta isä keskittyy kostoon. Raskaimman mukaan, tietenkin. (USA/Britannia 2010)

MTV3 perjantai 28.9. klo 22.45