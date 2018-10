Kuuntele, kun Tommi Korpela näyttelee

Monista näkyvistä rooleistaan tutun Tommi Korpelan näyttelemistä voi marraskuusta alkaen seurata myös pelkän äänen varassa. Korpela on komisario Sakari Koskinen Viha on paha vieras -jännityskuunnelmasarjassa.

Korpela on mukana Elisa viihteellä nähtävässä Bullets-rikossarjassa. Marraskuun lopulla hänet nähdään Subilla Raja 1918 -elokuvassa.

Aiemmin Korpela on ollut mukana muun muassa televisiosarjoissa Karppi, Kynsin hampain ja Klikkaa mua.

10-osainen kuunnelmasarja alkaa, kun eräänä kesäpäivänä poliisiasemalle saapuu nuorukainen hirttoköysi mukanaan. Se on viety hänen yksiöönsä salaa. Seuraavana päivänä samasta kerrostalosta löytyy hirtetty mies.

Kuunnelmasarja perustuu Seppo Jokisen rikosromaaniin Viha on paha vieras reilun kymmenen vuoden takaa. Jokisen kahdestoista Koskinen-tarina kuvaa tamperelaista Tesoman lähiötä.

Kirjan on radioteatterille dramatisoinut Jussi Niilekselä ja ohjannut Juha Rosma. Sarjan ensilähetys oli viime vuonna.

Radioteatteri esittää: Viha on paha vieras, Yle Radio 1 la 3.11. klo 15.00, uusinta ti klo 17.30.

Mitä tapahtuu imrovisoidussa kuunnelmassa

Improvisaatioryhmä VSOP esittää neliosaisen jännityskuunnelman, jonka juonta ei tiedetä etukäteen. Kuka on rikostutkija, kuka on uhri?

Se tiedetään, että murhaaja paljastuu vasta viimeisessä osassa.

Murhan improvisoivat Eero Järvinen, Noora Nykänen (piano), Misa Palander, Jussi Puhakka, Sanna Saarela, Ulla Virtanen ja äänisuunnittelija Jani Orbinski.

Kuuntelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin ennen lähetystä Yle Radio 1:n Facebook-tilillä.

Improvisoitu murhamysteeri, Yle Radio 1 su 4.11. klo 15.00.

Suru koskettaa kaikkia

Marraskuun alussa Havaintoja ihmisestä -sarjassa käsitellään surua ja menetyksiä. Surusta väitöskirjan tehnyt uskontotieteilijä Mari Pulkkinen sanoo, että toistamme surun olevan yksityisasia, mutta suru yhdistää meitä kaikkia.

Hän on itse menettänyt kaksi vauvaa. Väitöstutkimusta varten Pulkkinen sai kirjeen yli 150 läheisensä menettäneeltä suomalaiselta. Väitöskirjasta on muokattu myös populaarimpi teos, sen nimi on Surun sylissä.

Havaintoja ihmisestä, Yle Radio 1 to 1.11. klo 12.10.

Elias Lönnrotin vika?

Epäonnistuminen on suuri häpeä, mutta voiko siitä päästä yli ja eteenpäin. Emma Taulo sanoo, että suomalaiset ovat tuhoon tuomittuja, koska Elias Lönnrot käsikirjoitti Kalevalan, tuon kansakunnan ydintarinan väärin.

Taulo tutkii Luuserisankarit-sarjassa, millaisia epäonnistumisen malleja me kannamme alitajunnassamme.

Luuserisankarit – suomalaisen epäonnistumisen kaava, Yle Radio 1 ti 30.10. klo 17.10.