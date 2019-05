Kuulutko Euroviisu-fanien joukkoon – suomalaiset ovat tapahtuman uskollisimpia seuraajia ja haluavat nähdä miten muut pärjäävät

Kansainvälinen Yougov-paneeli on tutkinut sitä, kuinka innostuneita eri Euroopan maissa ollaan Euroviisuista.

Lähes puolet eli 49 prosenttia suomalaisista vastaajista arvelee seuraavansa laulukilpailua, mikä on vertailun kärkitasoa.

Tutkimus perustuu yli 18-vuotiaiden Yougov-paneelin jäsenten haastatteluihin 8.-23. huhtikuuta 2019. Vastaajista 1693 oli Iso-Britanniasta, 2051 Saksasta, 1004 Ranskasta, 1004 Tanskasta, 1006 Ruotsista, 1007 Suomesta ja 1004 Norjasta.

Myös Ruotsissa 49 prosenttia arvelee seuraavansa Euroviisuja ja Norjassa lukema on 48 prosenttia.

Muissa vertailussa olleissa maissa suosio on hieman vaimeampaa.

Joka kolmas katselee Eurovision laulukilpailua Tanskassa (34 prosenttia) ja Saksassa (36 prosenttia), kun taas vähiten suosiota Eurovisio nauttii Ranskassa (26 prosenttia) ja Iso-Britanniassa (23 prosenttia), joissa vain joka neljäs katselee sitä.

Monien pohjoismaalaisten mielestä kansainvälinen laulukilpailu on myös merkittävä tapahtuma omassa maassaan.

Yksi viidestä suomalaisesta on vastannut katsovansa Eurovision laulukilpailua, koska pitää sen musiikista. 22 prosenttia nauttii kilpailusta maiden välillä ja yhdelle kuudesta (16 prosenttia) katselun syy on, että ystävät tai perheenjäsenet katselevat sitä.

Yleisin syy katsella Eurovision laulukilpailua on kuitenkin se, että suomalaisista on mukavaa katsella, kuinka muiden maiden osallistujat pärjäävät kilpailussa. Näin vastaa useampi kuin joka neljäs (44 prosenttia).

Viisuista tehty aiemmin myös väitöskirja

Vuonna 2006 Euroviisuista tehdyssä väitöskirjassa on perehdytty siihen, miten suomalaiset ovat käsitelleet Euroviisu-pettymyksiä.

Mari Pajalan väitöskirjassa "Erot järjestykseen! Eurovision laulukilpailu, kansallisuus ja televisiohistoria” on perehdytty muun muassa pettymysten kansalliseen käsittelyyn. Menestymättömyyttä on Suomessa manattu Pajalan mukaan jo 1960-luvulta lähtien. Pajala pitää tätä joinakin aikoina hieman ristiriitaisena, sillä esimerkiksi 1970-luvulla Suomi selvisi usein ainakin puolen välin tienoille tulostaulukossa.

Vuosien varrella yleistä on ollut myös se, että viisuihin on lähdetty menestystä odottaen ja Suomi on ennakkoarvioissa luettu jopa ennakkosuosikkien joukkoon. Lopulta edessä on ollut pettymys.

Suomen tämän vuoden edustajat Darude ja Sebastian Rejman ovat tiistaina Euroviisujen semifinaalissa Tel Avivissa Israelissa. Suomi ei ole kuulunut ainakaan vedonlyöntitoimistojen suosikkeihin.