Kuoro on herkullinen ympäristö komedialle – Radioteatterin mainiossa sarjassa on absurdi ote

Kuoro

★★★★ Kuorolaulu on suomalaisten lempiharrastuksia. Ulkopuolelle kuorosta huokuu maagista musiikin voimaa ja mystistä yhteenkuuluvaisuutta, mutta sisäisiä ristiriitoja piisaa.

Aiheeseen pureutuu Radioteatterin mainio komediasarja, jossa hahmot ovat toinen toistaan herkullisempia.

Tapiolan tenorit -sekakuorosta tehdään kuvitteellinen radiodokumentti. On originelli kuoronjohtaja, jolla visioita ja kunnianhimoa riittää. On suuria vapauksia ottava puheenjohtaja. On introvertti rahastonhoitaja ja nuori innokas tulokas.

Ja kuka valitaankaan laulamaan soolo?

Rahoituksesta vääntämistä ja suuria egoja

Ote on absurdi ja tilanteet kehittyvät hulvattomiksi. Aiheet pätevät mihin tahansa pienen kulttuuriyhdistyksen toimintaan, jossa on rahoituksesta vääntämistä, luomisprosessia ja suuria egoja.

Tällä kuorolla kaupungin tuki on vaarassa, sillä kulttuurilautakunta ei ole vakuuttunut, oliko eräs teos loukkaava vai taidetta. Päättäjät vakuuttaakseen kuoro ponkaisee käyntiin suurhankkeen: se aikoo laulaa kaikki Kalevalan 22 000 säettä yhden yön aikana. "Eeppistä kamaa", kuvailee kuorolainen.

Painetta kuorolaisiin ja hupia kuulijoille tuo myös naapurikuoro Alvar Altto, jonka kanssa on käynnissä kova kilpailu.

Myös itse kuorolaulua sarjassa kuullaan. Komedian on kirjoittanut Radioteatterille irlantilainen Karen Egan. Hän tuntee Suomen ja suomalaiset, sillä hän asui useita vuosia Porissa.

Yle Radio 1 klo 15.00 ja Yle Areena.