Kumba-paralla ei ole raitoja kuin muilla seeproilla – siitä tehdään syntipukki kuivuuteen

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kumba

*** Seepralla on mustavalkoraidat vain kroppansa alkupäässä. Ivarenkutuksiahan semmoinen herättää. Kumba-parasta tulee syntipukki kuivuuteen, joten lauma on jätettävä. Anthony Silverstonen animaatioseikkailu ei Disneyn tai Pixarin megatuotantoja haasta, mutta ennakkoluuloja ja taikauskoa se käsittelee niin, että lapsikatsojakin ymmärtää. Savannin maisemaa on työstetty selvästikin oman kokemuksen pohjalta. (Etelä-Afrikka 2014)

Nelonen maanantai 31.12. klo 17.05

Kivenpyörittäjän kylä

**** Markku Pölönen ohjasi Heikki Turusen romaanista sovituksen, jossa riittää lämmintä huumoria, 1970-luvun maaltapaon ahdistusta ja suomalaiselokuvan lyyrisin kohtaus kuoleman kanssa. Pohjoiskarjalaisen, ellei jopa suomalaisen, elämäntunteen koko kirjo pakkautuu maalaiskylän hääjuhliin. Sitä kanavoivat Martti Suosalo, Henrika Anderson ja Pertti Koivula. Paikallisena Sisyfoksena punnertaa Jarmo Mäkinen. (Suomi 1994)

TV1 maanantai 31.12. klo 11.45

Knight of Cups

*** Christian Bale on käsikirjoittaja Rick, joka haeskelee elämälleen kiinnekohtaa Hollywoodin pintakiillon keskeltä. Tyhjyyttä tulee vastaan siinä mitassa, että ontosti alkaa kumahdella elokuvakin. Parasta on Emmanuel Lubezkin taitava kameratyö, joka tavoittaa unelmakaupungin tokkuraiset tunnelmat. Tosin nuorten ja solakoiden naisvartaloiden paraati saa ohjaaja Terrence Malickin tuntumaan jo vanhalta tirkistelijältä. (USA 2015)

Hero maanantai 31.12. klo 21.00