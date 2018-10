Krista Kosonen paljastaa, mitä hän katsoo televisiosta

Mari Saari on erikoinen tyyppi. Elisa Viihteellä torstaina alkavaa Bullets-rikossarjaa katsoessa mielessä pyörii koko ajan, kuka tämä poliisin peiteroolia tekevä nainen lopulta oikein on.

Roolin tekevä Krista Kosonen sanoo, ettei Mari todellakaan ole mikään juhlien ilopilleri.

– Saaren elämässä ei näytä olevan juuri muuta kuin työ, mutta jokin motiivi ja nautinto siinä täytyy hänelle olla, Kosonen analysoi.

Kun Saari on peiteroolissaan sosiaalityöntekijänä, hän peite-elämää, ei omassaan aina asuinpaikkaa myöten.

Enempää Kosonen ei halua Mari Saaresta paljastaa, ettei katsojien jännitys kärsi.

Poliisi ei peiteroolein tehtävästä työstä juuri tiedota. Kuuluisin peitepoliisi lienee "Seppo", joka soluttautui Anneli Auerin elämään saadakseen tietoja vuonna 2006 Ulvilassa tehdystä henkirikoksesta.

Kosonen kertoo, että roolia varten hän on saanut tietoja peiteroolityöstä.

Kosonen opetteli ampumaan

Mari Saaren roolia varten Kosonen joutui opettelemaan myös ampumista ja tappelua sekä harjoittelemaan juoksemista. Uudet tiedot ja taidot ovat mielenkiintoisia, mutta haastavinta on kuitenkin itse näytteleminen.

– Näytteleminen on aina vaikeaa, mutta ylinäytteleminen sen sijaan on helppoa, Kosonen sanoo.

Krista Kosonen ei koskaan katso omia töitään muuten kuin pakon edessä.

– Olen niin kriittinen itseäni kohtaan.

Bullets-sarjan alussa pieleen menneen huumeratsian jälkeen peitetehtäviin erikoistunut rikostutkija soluttautuu terroristiyhteyksistä epäillyn turvapaikanhakijan lähipiiriin. Tehtävä vie Kososen roolissa yhä syvemmälle valheiden verkkoon.

Muissa päärooleissa ovat Tommi Korpela huumepoliisi Timo Viitana ja Sibel Kekilli turvapaikanhakijana.

Bullets kertoo muun muassa huumekaupasta ja terrorismista. Kymmenosaisen sarjan budjetti on noin 5 miljoona euroa.

Suurimman osa sarjasta ohjaa Peter Riski, osan jaksoista on ohjannut Kososen aviomies Antti J. Jokinen.

Mitä Kosonen itse katsoo televisiosta?

– En katso oikeastaan koskaan lineaarista televisiota, vaan enemmänkin suoratoistopalveluita.

Yksi Kososen suosikeista on Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin vetämä Docventures-dokumenttisarja.

– Se on ihan mahtava.

Yleensäkin Kosonen sanoo katsovansa paljon dokumentteja, koska totuus on tarua ihmeellisempää.

Toinen syy dokumenttien voittoon fiktiosta on suomalaisten näyttelijöiden tuttuus.

– Minun on vaikea katsoa kotimaisia sarjoja. Illuusio ei pure, kun näyttelijät ovat omia kavereita.

Mitä Kosonen lukee?

Kosonen myös lukee. Nyt pöydällä on muun muassa August Strinbergin Hullun puolustuspuhe, Helene Schjerfbeckistä kertovia kirjoja ja sarjamurhaajaäidistä kertova teos. Näiden yhdistävä tekijä on ihmismieli.

Lisäksi Kososella on rooli ohjaajapuoliso Antti J. Jokisen Helene-elokuvassa, joka kertoo kuvataitelija Helene Schjerfbeckistä. Pääroolissa on Laura Birn.

– Minua kiinnostaa, miten ihmismieli toimii ja miten ihminen vaikuttaa toiseen ihmiseen. Kiinnostus on syy siihen, miksi olen näyttelijä.

Kosonen sanoo, että jos hänestä ei olisi tullut näyttelijää, hän ehkä olisi psykologi.

Nyt HBO Nordicin sarjan kuvauksissa

Teatterikoulusta vuonna 2009 valmistunut Kosonen on näytellyt muun muassa Putouksessa ja Suojelijoissa sekä Kätilö-, Miami- ja Suden vuosi -elokuvissa.

Bulletsin tullessa katsottavaksi Krista Kosonen on jo uusien roolien kimpussa. Lokakuussa hän kuvaa Oslossa HBO Nordicin Beforeigners-sarjaa.

Se on satiirinen scifi-sarja, jossa Kososella on viikinkiajasta siirtynyt Alfhildr Enginnsdottir. Beforeignerseiksi sanotaan menneisyydestä putkahtelevia ihmisiä. He tulevat aina voimakkaiden valonvälähdysten myötä.

Oslon lisäksi sarjaa kuvataan Liettuassa.

Kuusiosaisen sarjan ensi-ilta on vuonna 2019.