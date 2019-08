Komedia leipoi presidentin – herkullisinta Kansan palvelijassa on, että tapahtumat muuttuivat Ukrainassa todeksi

★★★★ Voiko tavallisesta historianopettajasta tai näyttelijästä tulla presidentti? Ukrainassa näin kävi keväällä. Tv-komedian päätähti, presidentiksi noussutta historianopettajaa näytellyt Volodymyr Zelensky on nyt maan presidentti.

Vihdoin pääsemme näkemään millainen komedia iski kansan sydämiin, kun Kansan palvelija -sarja käynnistyy Yle Areenassa. Sarjasta tehtiin myös komediaelokuva, joka nähdään tänään kello 21.30 TV1:ssä.

Herkullisinta on, että komedian tapahtuvat muuttuivat todeksi. Sarjaa seurattiin Ukrainassa jo pari vuotta ennen kevättalven presidentinvaaleja. Kerjäläisestä presidentiksi tai pummista prinssiksi on moneen kertaan jenkkileffoissa pureskeltu teema, mutta ukrainalainen versio yllättää tuoreudellaan.

Zelensky riemastuttaa roolissaan

Slaavilaisen rehevän kulttuurin ja korruptoituneen järjestelmän kustannuksella hersytetään hyvät naurut. Zelensky riemastuttaa roolissaan ja totta kai oman herkullisen lisänsä antaa tieto, että tässähän näyttelee nykyinen presidentti!

Näyttelijä Volodymyr Zelensky on sarjassa Vasili Goloboronko, joka on vaatimaton, suoraviivainen, korruptiota vastustava ja totuutta puolustava. On helppo ymmärtää, että kansa on halunnut aidossa elämässä samastaa näyttelijän ja fiktiivisen historianopettajan. Korruptiosta halutaan eroon.

Päästäänkö Ukrainassa korruptiosta eroon?

Kun sarjan katsoo, Ukrainan tapahtumat tempaisevat väkisin mukaansa. Zelenskyn oma Kansan palvelija -puolue voitti juuri ennenaikaiset vaalit.

Päästäänkö korruptiosta eroon? Väitetään, että Zelensky on vain ökyrikkaan komediasarjan toteuttaneen tv-tuotantoyhtiön omistavan Igor Kolomoiskyn valtaan nostama sätkynukke. Voisiko hän sittenkin olla aito uudistaja?

