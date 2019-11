Kolumni: Villen putoaminen Big Brotherista olisi aikamoinen yllätys

Onnistuneen paluun Suomen televisioon tehnyt Big Brother on edennyt lähelle loppuaan. Tänään sunnuntaina talosta häädetään viimeinen asukas ennen huomenna starttaavaa finaaliviikkoa.

Ensi sunnuntaina yksi asukas kävelee talosta ulos 30 000 euroa rikkaampana.

Kamppailu finaaliviikolle pääsystä käydään perheellisten Villen ja Anun välillä. Hämeenlinnalainen Ville tunnetaan syvästi uskovaisena miehenä, joka liikuttui BB-talossa kyyneliin saatuaan käteensä Raamatun. Hänen mustavalkoiset mielipiteensä ovat käyneet muiden asukkaiden hermoille. Toisaalta Villellä on katsojien joukossa selkeä fanikunta.

Hyvinkääläinen Anu piti aluksi matalaa profiilia, mutta viimeistään romanssi ilopilleri-Helmerin kanssa nosti hänet kiinnostuksen kohteeksi. Anu on talon viimeinen naisasukas.

Tilastot suosivat Villeä, joka on selvinnyt häätöäänestyksestä jo neljä kertaa. Kaksinkamppailussa Anu voi kuitenkin saada etua siitä, että Villen vastustajien äänet satavat kaikki hänelle.

Villen putoaminen olisi silti aikamoinen yllätys. Yleensä talossa suhteen aloittaneet naiskilpailijat eivät ole kisassa pärjänneet.

Finaalipaikkansa jo varmistanut nelikko on täynnä katsojien suosikkeja. Kristian on antanut tunteidensa näkyä ja mielipiteidensä kuulua. Vaikka hänen humalahakuisessa käytöksestään on tullutkin paljon sanomista, herkkä mies on osoittanut osaavansa myös kuunnella muita.

Muunsukupuolinen Kevin on talon maskotti. Älykkään keskustelijan ja hauska hulluttelijan absolutismi ei tunnu Villen tavoin ärsyttävän muita.

Kimmo on analyyttinen tarkkailija, joka kuuluu Kristianin ja Helmerin ohella talon sikarikerhoon eli miesten öiseen juorurinkiin.

Anuun ihastuneesta Helmeristä kenelläkään ei tunnu olevan pahaa sanottavaa. Hänen voittomahdollisuuksiaan heikentää kuitenkin se, että skuuttiyrittäjä tarvitsee voittorahoja asukkaista ehkä vähiten.

Big Brother Suomi, Nelonen sunnuntai 3.11. klo 21.00

