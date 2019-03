Kolumni: Nyt on todentuntuista draamaa – aivan kuin oikeasti tirkistelisi somepersoonien elämää

Nyt on Yle osunut hyvään suoneen tarjoamalla draamaa myös ihan uusiin kanaviin. NOFILTER-sarja julkaistaan vain Instagramissa. Ensimmäisen jakson perusteella on tulossa loistavaa, viihteellistä mutta mediakriittistä draamaa.

Sarjan juju on se, että kuvitteellisten somepersoonien puhelimet hakkeroidaan. Katsoja näkee ja kuulee kaiken sen, mitä postausten takaa paljastuu: puhelin nauhoittaa, kuvaa ja näyttää viestiliikenteenkin.

Kaikissa hahmoissa on tunnistettavia piirteitä tämän hetken somejulkkiksista. Ensimmäisessä kutkuttavan kiusallisessa jaksossa parisuhdebloggaajan yksityiselämä ei olekaan ihan sitä, miltä hempeät postaukset antavat ymmärtää. Tästähän muistamme oikeastakin elämästä otsikoita ja kohua pari vuotta sitten.

Nyt on niin todentuntuista draamaa, että aivan kuin oikeasti tirkistelisi jonkun elämää.

Sarja on nokkela ja muistuttaa herkullisella tavalla siitä, että todellisuus on jotain muuta kuin kiiltokuvamaiset somepostaukset. Se esittää vähän ilkeänkin kuvan siitä, kun sosiaalisesta mediasta tulee tärkeämpi kuin reaalimaailma. Tulevissa jaksoissa Tubettaja Lumi luulee striimaavansa eeppisimmän kosinnan ikinä ja Linda postaa aurinkoisia videoita Marbellasta, jossa hän yrittää elättää itsensä tekemällä yhteistyövideoita ja kauppaamalla treeniohjelmaansa. Inka taas on kansanedustajaehdokas ja kokemattomuus saa hänet puhumaan varomattomasti.

Uskoisi, että tällä keinolla Ylen haaviin jää runsaasti tavoiteltuja nuoria ja nuoria aikuisia. Ja meille muille on kerrankin jotain hyötyä insta-tilistä.

Taputuksia käsikirjoittaja ja ohjaaja Janne Lankoskelle sekä tiimille! Hyvä, että yleisradioyhtiö alkaa lähestyä laatutuotannoillaan myös sosiaalisen median kanavia, kun tähän asti ne ovat olleet yksinomaan tubettajien temmellyskenttää.

15-minuuttisia jaksoja julkaistaan kerran viikossa Areena Stories -Instagram-tilin Stories-osiossa. Ensimmäinen osa ilmestyi lauantaina 9.3.