Kolumni: Hyvä mieli voittaa tosi-tv:ssä väkisin rakennetun draaman ja kilpailijoiden vastakkainasettelun

Panokset ovat kovat. Uuden tosi-tv-kilpailun voittaja saisi suunnittelemansa vaatemalliston myyntiin jättimäiseen muodin verkkokauppaan.

Tammikuussa Netflixiin ilmestynyt Muoti uusiksi (Next in Fashion) muistuttaa tuttua Muodin huipulle -ohjelmaa, mutta kilpailijat ovat amatöörisuunnittelijoiden sijaan kokeneita ammattilaisia. Vaikka raa'assa muotimaailmassa ollaankin, tällä kertaa ei nähdä kyräilyä ja voiton tavoittelua hampaat irvessä.

Kilpailijat jaetaan aluksi pareihin, joissa työmetodit eivät aina osu yksiin. Silti kukaan ei yritä kampittaa toista. Jopa finaalijaksossa toinen kilpailija antaa korvaamattomia vinkkejä toiselle, kun mallisto uhkaa epäonnistua.

Vaikka kyse on kilpailusta, voitto ei ole tärkeintä

Väkisin rakennettu draama ja kilpailijoiden vastakkainasettelu kyllästyttävät perinteissä tosi-tv:ssä. Siksi en ole katsonut varsinkaan kilpailuohjelmia vuosiin.

Kaiken muutti Master Chef Australia. Se on noussut sarjaperheen suurimpaan suosioon, koska sekä tuomareiden että kanssakilpailijoiden aito välittäminen ja kannustus lämmittävät katsojan mieltä.

Samalla asialla on Koko Britannia leipoo (Great British Bake Off). Kevyessä kisassa amatöörileipurit nauravat yhdessä epäonnistumisille ja auttavat toisiaan, jos omat pullat ovat jo uunissa. Vaikka kyse on kilpailuista, joka otetaan tosissaan, tärkeintä ei ole voitto.

Tosi-tv:ssä pääosassa ovat ihmiset. Joskus yhteen heitettyjen kilpailijoiden luonteet eivät sovi yhteen, ja näkemyseroja tulee varmasti. Silti ei ole pakko olla ilkeä. Erimielisyydet voi ratkaista ilman ivaa ja selkäänpuukotusta.

Raskaan ja koronauutisten täyttämän työpäivän jälkeen uppoudun mieluummin hyvän mielen sarjaan kuin väkinäisellä nöyryytyksellä ja riitelyllä ratsastavaan höttöön.

Varsinkaan kriisin keskellä hyvää mieltä ei voi olla liikaa, vaikka se voi kuulostaa tylsältä. On paljon hauskempaa jännittää yhdessä toisiaan kannustavan kilpailijajoukon kanssa kuin haukotella selvästi käsikirjoitetulle riitelylle.

Erimielisyydet voi ratkaista ilman ivaa ja selkäänpuukotusta. Varsinkaan kriisin keskellä hyvää mieltä ei voi olla liikaa.