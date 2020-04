Kolumni: Dallasin sävelet soivat mustavalkoisesta matkatelkkarista – parhaassa tapauksessa tunnusmusiikki kruunaa katsomiskokemuksen

Reinikainen, Tankki täyteen ja Pieni talo preerialla. Lieneekö sattumaa, että meille tarjotaan nostalgiaa korona-ahdistukseen, joka koskettaa meitä kaikkia jollakin tavalla. Mainitut sarjatkin ovat yhteisiä kokemuksia, muistumia yhtenäiskulttuurin ajalta, jolloin tv-sarjaa esitettiin tiettynä päivänä ja kellonaikana. Dallasin päivä oli perjantaina. Kesäisin 1980-luvulla kapusin aitanvinttiin yhdessä veljieni kanssa sitä katsomaan mustavalkoisesta matkatelkkarista. Sen tunnusmusiikin pystyn yhä vaivatta palauttamaan mieliini koska vain. Se on takavuosien tv-sarjoihin säveltäneen Jerrold Immelin tunnetuin luomus.

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Lenkkipolulla kuuntelin Yle Radio 1:n mainiota Television tiiliskivien sarjailtaa ja sain roppakaupalla katseluvinkkejä. Heti perään kuultiin Musiikkia parrasvaloista, jossa teema jatkui televisiosarjojen tunnusmusiikilla. Tulipa kierrettyä muutama ylimääräinenkin lenkki.

Kapteeni Onedin pulisonkeineen

1960-luvun sarjoista lähdettiin liikkeelle, ja 1970-luvun lopun ja 1980-luvun vaiheessa tulivat ne omatkin ensimmäiset televisiomuistoni. Adagio Aram Hatšaturjanin baletista Spartacus oli kuin meren raikas pärskähdys. Näin heti kapteeni Onedin pulisonkeineen laivansa kannella BBC:n 1800-luvulle sijoittuvassa tv-draamassa Merilinja.

Yhtä lailla mieleen ovat syöpyneet ohjelmassa kuullut Myrskyluodon Maijan ja Levyraadin tunnussävelet. Ajankohtaisen kakkosen dramaattissävyisen tunnarin tunnistaa moni. Se on lainaa ranskalaisen Claude Lelouchin elokuvasta Mies ja nainen (1966). Kappale on nimeltään Aujourd’hui c’est toi ja sen on säveltänyt Francis Lain. Lainin kynästä on myös elokuvan kepeästi soljuva nimikappale, joka puolestaan päätyi laivayhtiö Silja Linen mainoksiin 1970-luvulla.

Usealla uusintakierroksella nähdyn Alfred Hitchcock esittää -televisiosarjan (1955–1962) alkutunnusta, Charles Gounod'n Marionetin hautajaismarssia voisi luonnehtia jopa korvamadoksi. Sen aikana katsoja sai nähdä Hitchcockin hahmon vilahtavan.

Kun laatusarjaan yhdistyy hieno musiikki, joka nykyisin on harvemmin vain sarjaa varten sävelletty, kruunaa se katsomiskokemuksen. Sellaisia kokemuksia ovat olleet esimerkiksi True Detectiven ensimmäisen kauden tunnusmusiikki, joka johti The Handsome Familyn synkän vaihtoehtocountryn kuunteluun. The Wire ja The Deuce ovat vielä oma lukunsa myös erityisen onnistuneen musiikkinsa puolesta.

