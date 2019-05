Kolumni: Animaatiosarja hukkasi muumien sielun, eivätkä muumit ole karvaisia

Kolumnistin kannattaisi ehkä lukea muumikirjatkin, eikä verrata pelkkään sarjakuvaan. Esi-isä on karvainen, ja muumipeikkokin rupesi kasvattamaan talvikarvaa. Muumipappa on kirjoissa jokseenkin yhtä hyödytön haaveilija kuin nykyisessä sarjassa - hänen luonteensa muuttui jopa peräkkäisten painosten välillä. Minusta tämä uusi sarja on lähempänä kirjojen paikoin synkkääkin henkeä.