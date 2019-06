Kolmeosainen brittidokumentti Ikeasta on perusteellinen – ja ihmettelee ruotsalaisuutta

Sinikeltainen imperiumi

★★★ Sinikeltaista Ikea-imperiumia ei turhaan kutsuta imperiumiksi. Myymälöitä on kaikkialla maailmassa, ja työntekijät kilpailevat pyhiinvaellusmatkoista imperiumin synnyinsijoille Ruotsin Älmhultiin.

Jos luulit tietäneesi kaiken Ruotsin sisustusihmeestä, et todennäköisesti kuitenkaan tiennyt. Luvut kokonaisuudesta ovat hämmentäviä, ja niitä kolmiosainen dokumenttisarja tarjoilee ahkerasti.

Myynti on huikeaa, mutta niin on myös raaka-aineen tarve. Ikea käyttää vuosittain yhden prosentin koko maailman puutavarasta, se tarkoittaa arviolta 70 miljoonaa puunrunkoa. Numerot eivät hengästytä vain huonekalujen osalta: Ikean lihapullia myydään 1,9 miljardilla eurolla vuodessa, ja se on maailman 10. suurin ravintolaketju.

Dokumenttisarja on brittiläistä tekoa, joten matkan varrella ihmetellään myös kaikenlaista ruotsalaista, ei kuitenkaan häiritsevässä määrin.

Armotonta tehokkuutta

Ensimmäisessä jaksossa seurataan, kuinka syntyy maailman tiettävästi laajalevikkisin kaupallinen julkaisu eli Ikean kuvasto, jota painetaan noin 200 miljoonaa kappaletta vuodessa. Itse kuvaston tekeminen kestää yhdeksän kuukautta ja maksaa satoja miljoonia euroja.

Ikean toimintaa leimaa armoton tehokkuus, minkä johdosta tuotteet eivät ole yksilöllisiä. Ensimmäisessä jaksossa brittisuunnittelija Tom Dixon yrittää rikkoa Ikean kaavamaisuutta muunnettavalla sohvasängyllään, kun taas toisessa jaksossa suomalaissuunnittelija Hanna-Kaarina Heikkilä haluaa Ikean tekevän yksilöllisiä kukkavaaseja.

Mutta miten hyvin ideat istuvat massatuotantoon ja maksaako yksilöllisyys liikaa? Ja maistuvatko lihapullat myös Intian Ikeassa?

TV2 sunnuntai 9.6. klo 21.00.