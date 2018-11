Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Tanskalainen tyttö

★★★★ Gerda ja Einar Wegenerin taiteilijapariskunta viettää surutonta elämää 1920-luvun Kööpenhaminassa. Kun jälkimmäinen poseeraa naisena vaimonsa ballerinamaalauksessa, hän löytää sisäisen naiseutensa, millä on seurauksensa. Väljästi tosipohjainen draama suhtautuu transsukupuolisuuden teemaan kainosti, mutta Eddie Redmayne ja Alicia Vikander saavat pariskunnan kuohut kirpaisemaan. Ensiesitys. (Britannia 2015)

TV5 sunnuntaina 11.11. klo 21.00.

Hokkarihemmot

★★★ Sukupuolirajojen yli loikataan vieläkin keveämmin lutzilla Josh Gordonin ja Will Speckin komediassa. Will Ferrell ja John Heder ovat taitoluistelukenttien verivihollisia, jotka tappelevat itsensä kilpailukieltoon. Ainoa sauma paluuseen on haudata sotakirveet ja satsata yhdessä pariluisteluun. Tietenkin miesparista heitetään helppoa herjaa, mutta onneksi myös lajin stereotypioista ja sisäpiireistä – usein sydämellisesti. (USA 2007)

Hero sunnuntai 11.11. klo 17.00.

Zootropolis – eläinten kaupunki

★★★★ Ennakkoluulot murtuvat päivän teeman mukaisesti myös Disneyn vauhdikkaassa ja antoisaksi kirjoitetussa animaatioseikkailussa. Kun Judy-pupu törmää poliisina katoamistapauksiin, päästään irrottelemaan rikoselokuvan kuvioilla ja pudottelemaan jopa yhteiskuntakritiikkiä. Kanikonstaapeli saa Nick-ketun mukaan pujottelemaan vaaroihin, joissa ei lammastakaan käy karvoihin katsominen. (USA 2016)

Nelonen sunnuntai 11.11. klo 17.50.