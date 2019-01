Kohutun Tuontirakkautta-sarjan jaksoja muokattiin – ja se oli aivan oikein

Laura Krohn. KUVA: Jarno Pellinen

Tuontirakkautta on suomalainen sarja, jota on monta syytä katsoa. Siinä tavataan neljä pariskuntaa, joissa on suomalainen mies ja aasialainen nainen.

Sarja ajautui heti ilmestyessään kohun keskelle. Räiskyvin pari, Tami ja Dane, hermostuivat sarjaan ja kokivat sisällön sekä nimen loukkaavaksi. He vaativat jopa oman osuutensa poistamista kokonaan.

Iltapäivälehtien jutuissa pariskunta kertoi olevansa harmissaan siitä, että heidän suhteensa on esitetty huonossa valossa. Lisäksi he yllättyivät kiivaasta somekeskustelusta.

Yle julkaisi jaksot Areenassa, mutta poisti niistä kaksi. Niiden sisältöä muokattiin ihan pikkuisen pariskunnan lapsia koskevassa osuudessa. Se olikin aivan oikein. Alkuperäisessä versiossa muutamassa kohdassa tuli mieleen, että onko tämä nyt perheen lapsia ajatellen hyväksi.

Pari oli hyväksynyt sisällön etukäteen

Nimeä tai muuta sisältöä muuttamaan ei Yle suostunut, eikä myöskään vaasalainen tuotantoyhtiö Olof Film nähnyt siihen syytä.

Pari oli nähnyt ja hyväksynyt osuutensa etukäteen, mutta puolustautui, että he olivat nähneet sen vain puhelimenruudulta ja yhteys oli pätkinyt.

Mutta kohu ei ole syy katsoa tämä sarja, vaan sisältö. Sarjan ihmiset ja heidän tarinansa nostavat esiin paljon teemoja, jotka jäävät pyörimään mieleen: Ikäero, kulttuuriero, rakastaminen, sopeutuminen, tasa-arvo ja raha.

Pitääkö suomalaismiehen auttaa taloudellisesti koko sukua?

Pariskuntien elämää ja suhteen käänteitä seurataan seitsemässä jaksossa hyvinkin läheltä ja tiiviisti.

Monesti ulkomaalainen nainen saa paremman elintason Suomesta, mutta ei välttämättä. Räiskyvää paria ärsytti tämä stereotypia. Vaimo kertoo pärjänneensä taloudellisesti paremmin Filippiineillä, oli taloudenhoitajaa ja muuta.

Raha liittyy kuvioon myös siten, että niissä kulttuureissa on tapana auttaa koko sukua. Yksi pari on selkeästi sopinut, että mies ei osallistu aasialaisten sukulaisten elättämiseen. Yksi nainen taas lähettää hieman salaa mieheltään rahaa kotopuoleen, ja asia selvästi hiersi suhdetta.

Uhrauksista ja valinnoistakin on kyse. Yksi naisista jätti toistaiseksi kolme pientä lastaan suvun hoiviin ja tuli itse asettumaan Suomeen. Toiveita on saada ainakin osa lapsista myöhemmin Suomeen.

Käsittämätöntä ja itsekästä? Ehkä meidän kulttuuristamme nähtynä, mutta toisissa oloissa aivan normaalia. Tämäkin nainen kävi ennen suomalaismiehen tapaamista töissä Dubaissa ja sitä kautta huolehti köyhän perheensä toimeentulosta. Tärkeintä on yrittää saada hyvä elämä lapsille.

Sydäntä kuitenkin raastaa, kun näkee lasten tunteenpurkaukset, kun he liki vuoden erossa olon jälkeen tapaavat äitinsä.

Palvelija vai pomottaja?

Joskus on kuullut sanottavan, että länsimaiset naiset ovat jo niin itsenäisiä, että mies haluaa palvelevamman puolison ulkomailta. No, tässä se ei ole ihan niinkään. Sarjassa nähdään todellinen Justiina, joka komentaa miehensä lakanoita viikkaamaan. Ja kun laatu ei tyydytä, niin uusiksi meni.

Pariskunnille voi nostaa hattua. He kertovat rehellisesti ja avoimesti elämästään.

Suurimmalla osalla pareista on kaikki mahdollisuudet mukavaan elämään. Siihen tarvitaan molemminpuolista kunnioitusta, päättäväisyyttä, puhumista, joustavuutta ja huumoria – samoja asioita, joilla kaikkia parisuhteita pyöritetään.

Tuontirakkautta, Yle Teema & Fem maanantaisin klo 19.00.