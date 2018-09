Kiss lopettaa kiertueet mammuttirundiin

Raskaan rockin amerikkalaisjätti Kiss lopettaa kiertämisen. Yhtye kertoi America’s Got Talent -show’n finaalissa, että ensi vuonna alkava One Last Kiss: End of the World Tour jää bändin viimeiseksi, kertoo Blabbermouth-sivusto.

Yhtyeen nokkamies Gene Simmons kertoi jo taannoin medialle, että hyvästejä jätetään pitkän kaavan mukaan. Kiertueen on näet määrä kestää kolme vuotta.

Kiss on "lopettanut" jo aikaisemminkin, sillä vuonna 2000-2001 yhtye jätti hyvästejä edellisen kerran.

Kiss on myynyt yli sata miljoonaa levyä. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat I Was Made for Lovin' You, Rock and Roll All Nite ja Lick it Up.

Linkki juttuun