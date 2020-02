Kirk Douglas pyörittää mediasirkusta kaivosonnettomuuden ympärillä – Wilderin klassikkoelokuvan lehtimies on Douglasin arvostetuimpia rooleja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Tuhansien silmien edessä

★★★★ Vanha kololeuka Kirk Douglas muuttui ikuiseksi kololeuaksi tämän kuun 5. päivänä. Billy Wilderin klassikon ääressä on hyvä muistella edesmennyttä tähteä – eikä ainoastaan siksi, että rooli on yksi Douglasin arvostetuimpia. Pirullinen kuvaus kaivosonnettomuudesta, toimittajasta ja mediasirkuksesta on ytimeltään täysin myös tätä päivää. Kohu ja mielikuvat jylläävät niin, ettei onnettomuuden uhrilla ole lopuksi paljon väliä. (USA 1951)

Yle Teema & Fem klo 21.00.

Juno

★★★★ Diablo Codyn kirjoittamassa elokuvassa uskotaan, että ihmiskunta voi kuin voikin kehittyä. Se onnistuu ilman sakariinin makua uskomaan, että monenlaisista ihmisistä löytyy jotain hyvää. Lukiolaistyttö Junon teiniraskaus ei ole taivastelun, saarnauksen tai tulikiven katkun paikka, vaan asia, jota käydään elämänmyönteisesti tuumimaan. Ellen Page loistaa nimiroolissa. Jennifer Garner ja Jason Bateman ovat adoptiovanhempia. (USA 2007)

Sub klo 21.00.

Väärät paperit

★★ Kaameiden pomojen ohjaaja Seth Gordon ja näyttelijä Jason Bateman jatkoivat yhteistyötä äänekkäässä rikoskomediassa. Tällä kertaa ajan kyynistä henkeä etsittiin työelämän sijasta yksityisyyden ja sen menetyksen tapaisista aiheista. Bateman on perheenisä, jonka identiteetin remakka Melissa McCarthy nappaa omia rilluttelujaan varten. Kaksikon yhteisellä matkalla monet lupaavat huumorin paikat hukataan joutavaan jankutukseen. (USA 2013)

TV5 klo 22.00.