Kiltteydestään kärsivä Saila päättää kostaa räväkässä podcastissa – Yle keräsi naisten aggressiota käsittelevää sarjaa varten kuulijoidensa kostofantasioita

Naisen kosto

★★★★ Nyt on räväkkä meininki! Suvi Tuuli Katajan käsikirjoittama ja ohjaama Naisen kosto -podcast on röyhkeän hauskaa kuunneltavaa. Naisen aggressiivisuus on aihe, josta puhutaan aivan liian vähän. Huumoria siitä revitään vieläkin harvemmin.

Kymmenosaisen sarjan jaksot ovat faktaa ja fiktiota raikkaasti yhdisteleviä puolituntisia. Fiktiivisessä osiossa liiallisesta kiltteydestä kärsivä Saila suunnittelee erilaisia kostoja, jotka eivät tietenkään mene aivan nappiin.

Erityisen hauska on jakso, jossa Saila yrittää kostaa häntä vähätelleelle miespoliisille varastamalla poliisilaitoksen vessasta vessapaperia ja saippuaa.

Sailaa näyttelee mainio Pirjo Heikkilä. Jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijaääni, joka avaa kulloistakin teemaa naisen aggression ympäriltä. Vakiovieras on psykoanalyytikko Elina Reenkola, ja lisäksi kuullaan asiantuntijoita neurotieteilijöistä teatteriohjaajiin. Ote on virkistävä, mutta toki sellaista sopi odottaa Katajalta, joka tunnetaan myös kipeän hauskan Radio Sodoma -podcastin tekijätiimistä. Jussi Liukkosen musiikki mukailee onnistuneesti tunnelmia.

Toimii pieninä annoksina

Yle keräsi ohjelmaa varten naisten kertomuksia vihasta ja kostofantasioista. Ohjelma nostaa kiinnostavasti esiin myös populaarikulttuurista, kuten elokuvista tuttuja kostoja. Polaarikulttuurista on lainattu myös sirpaleinen muoto, joka alkaa jaksoja peräjälkeen kuunnellessa rasittaa. Kosto on suloinen, mutta pieninä annoksina kerrallaan.

Yle Areena 22.4. alkaen