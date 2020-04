"Kentällä kaikki katoaa" – Traaginen dokumentti tuo lähelle Napolin jalkapallojumalan ilon, tuskan ja ristiriidat

Diego Maradona

★★★★ Yle näyttää osana Dokkarifestivaaliaan brittiläisen dokumentin (2019) argentiinalaisesta jalkapallosuuruudesta Diego Maradonasta. Se käy läpi Maradonan elämää aina Buenos Airesin slummista uran huipulle ja sieltä skandaalien saattelemana ryminällä alamäkeen.

Tänä vuonna 60 täyttävä Maradona on ristiriitainen persoona: hänessä yhdistyy lähimpien tuntema epävarma, älykäs ja hellä Diego ja julkisuudessa esiintyvä Maradona, joka loisti jalkapallokentillä mutta sortui huumeisiin ja naisiin. Ja veljeili mafian kanssa Napolin-vuosinaan (1984–1991).

500 tuntia kuvamateriaalia

Ohjaaja Asif Kapadia muistetaan koskettavista menestysdokumenteistaan Amy (2015) ja Senna (2010). Jotain samaa on tässäkin dokumentissa: tarina on traaginen ja sitä seuraa kuin jännitysnäytelmää. Ilo ja tuska tulevat lähelle. Tosin tämän dokumentin päähenkilö on vielä elossa.

Kapadia sai Maradonan lapsuudenystävältä Jorge Cyterszpileriltä peräti 500 tuntia kuvamateriaalia 1980-luvulta. Tästä materiaalista hän on koostanut intiimin dokumentin, jossa ilmeet ja katseet kertovat usein sanoja enemmän.

Kuvamateriaalin taustalla äänessä ovat Maradonan itsensä lisäksi lähipiiri, kollegat, tuttavat ja asiantuntijat.

Läpi käydään myös Maradonan vauhdikasta yksityiselämää, johon kuuluivat ankara juhlinta, kokaiini, syrjähypyt ja irtosuhteesta syntynyt lapsi, jota hän ei tunnustanut.

"Jumalan käsi" ohjasi palloa

Katsoja tempautuu mukaan Maradonan uran huippuhetkiin jalkapallokentillä – mukana on tietysti myös se kuuluisa "Jumalan käsi" -maali, joka on keskeinen osa Maradona-myyttiä ja selittää joidenkin arvioiden mukaan sitä, miksi häntä rakastettiin ja vihattiin.

Vuonna 1986 jalkapallon MM-kisoissa Meksikossa Englannin ja Argentiinan välisessä puolivälieräottelussa oli latausta, sillä Falklandin sodasta oli vain neljä vuotta.

Maradona teki Argentiinalle maalin kädellään ja väitti Jumalan käden ohjanneen pallon maaliin. Englantilaisten protestista huolimatta maali hyväksyttiin, mutta dokumentissakin kuullaan pätkä, jossa Maradona myöntää sen olleen käsivirhe, jota linjamies ei huomannut.

Jeesuksen kuvan vieressä

Uran huippuhetket keskittyvät Napoliin, jossa hän pelasi SSC Napolin riveissä, saavutti siellä kaksi Italian mestaruutta ja UEFA Cupin voiton.

Nostettuaan seuransa ensimmäisen kerran Italian mestariksi Maradonasta tuli suorastaan puolijumala, jonka kuva löytyi monesta napolilaiskodista sängyn päädystä – Jeesuksen kuvan vierestä.

Suhteet Italiaan ja napolilaisiin katkesivat Italiassa vuonna 1990 pidetyissä MM-kisoissa Italian ja Argentiinan välisessä puolivälieräottelussa, jossa Maradona teki rangaistuspotkullaan maalin Argentiinalle, joka eteni finaaliin.

Kuvat samalta vuodelta Italian mestaruuden voittaneen seuran joulujuhlista ja yksinäisestä Maradonasta ovat paljon puhuvia.

Mafian suojelu oli lakannut. Sitten alkoi ajojahti: doping-käry, 15 kuukauden pelikielto ja huumausainerikokset. Maradonan oli paettava Napolista.

Lohtua jalkapallosta

Dokumentissa seuraa loikkaus vuosia eteenpäin eikä se ole kaunista katseltavaa. Kuvissa on kankea, itkuinen ja tukeva Maradona. Näinkö kehä sulkeutuu?

Lohtua kaaokseen Maradonalle on silti aina tuonut jalkapallo.

– Kun pääsee kentälle, elämä väistyy syrjään. Ongelmat kaikkoavat. Kaikki katoaa.

Yle Teema & Fem klo 20.02 ja Yle Areena