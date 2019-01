Kenelle tämä on tehty? Kilpapelaamisesta kertova dokumentti pudottaa tietämättömät ensimetreillä, harrastajille tuskin antaa uutta

Docstop: Inside ENCE

** Jos et tiedä, mistä kilpapelaamisessa (eli elektronisessa urheilussa eli esportsissa) on kyse, tämä ei ole ohjelma sinulle. Ja se on harmi.

Inside ENCE kurkistaa suomalaisen Couter Strike -joukkueen ja erityisesti sen kahden jäsenen, Jere "sergej" Salon ja Aleksi "allu" Jallin ajatuksiin. He ovat urallaan hyvin erilaisessa vaiheessa, mikä sinänsä voisi tarjota hyvät eväät pohdiskelevalle dokkarille.

Valitettavasti kurkistus myös jää kurkistukseksi. Jos dokkari voi saada frägin, niin tällä kertaa ei kyllä uppoa.

Puolituntinen ohjelma on selkeästi tehty faneille ja muille kilpapelaamista seuraaville, vieläpä intensiivisille sellaisille. Pelkästään pelaajien käyttämä sanasto pudottaa ummikot alkumetreillä.

Ohjaaja Tommi Hakko vaikuttaa kyllä tuntevan kuvaamansa maailman. Valitettavasti ulkopuolinen katsoisi usein asioita selkeämmin.

Tietämättömille ei aukea ja pelaajille ei taida olla uutta

Jos kilpapelaamisen maailma on katsojalle vieras, jää ohjelmasta lähinnä vaikutelma rauhattomista, nuorten aikuisten v-kieltä viljelevistä tyypeistä kaoottisessa impulssiviidakossa. Uusia ymmärtäjiä tai seuraajia se tuskin tuo sen enempää CS:n kuin muidenkaan pelien ympärille.

Skeneä tuntevat eivät välttämättä saa ohjelmasta paljoakaan uutta.

Muille se jää turhan pikaiseksi ja pinnalliseksi väläykseksi huipulle tähtäävän joukkueen ja pelaajien arjen karumpaan puoleen. Näin on siitä huolimatta, että mukaan on ujutettu hiukan pohdintaa koulutuksen ja ammattilaisuran ristiriidasta sekä pelaajan burnoutista.

Suomessa olisi edelleen tilaus dokumentille, joka selittää ummikoille kädestä pitäen, mistä kilpapelaamisessa on kyse ja mistä ei, mitä se todellisuudessa vaatii huippuammattilaisilta – ja miten naurettavaa on kiistely siitä, onko kyseessä urheilu vai ei.

