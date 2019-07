Kelpo koomikot menevät hukkaan väsyttävän tyrkkyä huumoria tarjoilevassa kotimaisessa elokuvassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Kulman pojat

★★ Teppo Airaksinen sai ensimmäisen pitkän elokuvansa rooleihin Eero Ritalan, Jussi Vatasen, Ville Tiihosen, Lotta Kaihuan ja muita, joilla riittää ansiolistaa kotimaisessa komediassa. Siksi on harmi, että huumori on väsyttävän tyrkkyä kikkelijuttua ja homoherjaa. Ritala on pikkukaupungin futishullu heppu, joka kavereineen fanittaa henkeen ja vereen paikallista divarijoukkuetta. Vatanen on paikkakunnalle palaava pallotaituri. (Suomi 2012)

Liv tiistai 16.7. klo 21.00

Uuno Turhapuro

★★ Kokemusta riitti Vesa-Matti Loirillakin, kun kaikkien aikojen ensimmäistä Uuno-leffaa tehtiin. Ere Kokkosen ohjaama farssi toi tv:stä tutun lorvijahahmon valkokankaille säästöbudjetilla: karuna mustavalkoisena videotaltiointina. Onneksi lakkaamatta höpöttävässä, pajatsoa pelaavassa ja tee se itse -viulua värkkäävässä Loirissa oli vielä nuoruusvuosien ketteryyttä. Spede Pasanenkin oli sähäkässä iskussa Härski-Hartikaisena. (Suomi 1973)

Sub tiistai 16.7. klo 21.00

21

★★ Ainahan raha kiinnostaa, ja kiinnostaa tämä tositarinakin, jossa matemaattisesti lahjakkaita opiskelijoita koottiin putsaamaan Las Vegasin blackjack -pöydät. Sääli vain, ettei komediaohjaaja Robert Luketic saanut siihen kunnon riskinoton tuntua, joka perinteisesti on kuulunut parhaisiin huijaritarinoihin. Jim Sturgess esittää huippuälykästä Beniä, joka tarvitsee kipeästi opiskelurahoja. Kevin Spacey vetää proffana ryhmää. (USA 2008)

TV5 tiistai 16.7. klo 21.00