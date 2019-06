Katsojat pitävät The Handmaid’s Tale -sarjaa liian ahdistavana – uusi kausi sisältää viitteitä tosielämän tapahtumiin

Tuottaja ei näe sarjan väkivaltaisuutta ongelmana, koska se on osa päähenkilön selviytymistarinaa: "En halua kiduttaa katsojia".

Kohua herättäneessä yhdysvaltalaissarjassa The Handmaid’s Talessa naisia orjuutetaan ja raiskataan järjestelmällisesti. Diktaattoriasemassa oleva miehet erottavat naiset väkisin vastasyntyneistä lapsistaan. Naiset ovat synnytyskoneita vailla omaa tahtoa.

Tarina sijoittuu fiktiiviseen yhdysvaltalaiseen osavaltioon Gileadiin. Kolmannessa kaudessa päähenkilö orjatar June (Elisabeth Moss) hylkää harvinaisen mahdollisuuden paeta vastasyntyneen lapsensa kanssa. June päättää jäädä taistelemaan yhteiskuntaa vastaan, jossa lukeminen ja kirjoittaminen on orjuutetuilta naisilta kielletty.

Sarja seuraa aiempien tuotantokausien hengessä, mutta katsojat ovat moittineet, että väkivaltaa, julkisia hirttäjäisiä ja raiskauksia sisältävä sarja on jopa liian ahdistava katsottavaksi.

Sarjan luoja ja tuottaja Bruce Miller kertoo Reutersin mukaan, ettei hänen työtään ole keksiä sarjaan julmuuksia. The Handmaid’s Tale perustuu Margaret Atwoodin vuonna 1985 ilmestyneeseen Orjattaresi-kirjaan.

Miller on kommentoinut, ettei halua sarjan olevan piinaavaa katsottavaa, vaan viihdettä, jonka pitäisi temmata katsojat mukaansa eikä olla shokkihoitoa.

– En halua kiduttaa katsojia. Yritän näyttää yleisölle ja saada heidät ymmärtämään, millaisessa tilassa June on tunteellisella ja henkisellä tasolla. Yritän kertoa tarinan siitä, kuinka June selviytyy, ja voittoa kohti raahautuminen on hidasta ja kestää kauan, Miller sanoo.

Yhteneväisyydet tosielämään on huomattu maailmalla

Liekö sattumaa, että naisten oikeutta omaan kehoonsa ja lapsiinsa käsittelevän sarjan kolmas tuotantokausi ilmestyy samaan aikaan, kun naiset ympäri Yhdysvaltoja osoittavat mieltään tiukentuneita aborttilakeja vastaan. Mielenosoituksissa osa naisista on pukeutunut sarjasta tuttuihin orjanaisten asuihin, punaisiin kaapuihin ja valkoisiin hilkkoihin.

Osa on myös pannut merkille, että edellinen kausi ilmestyi samoihin aikoihin, kun Yhdysvalloissa tehostettiin laittoman maahanmuuton torjuntaa rajoilla ja meksikolaisia siirtolaislapsia erotettiin vanhemmistaan.

Tuottajan mukaan vastarinta on kolmannen kauden keskeinen teema eikä ratkaisu voi olla liian nopea.

Me haluamme näyttää, miltä todellinen sankari näyttää. Joku, joka on itsepäinen. Heitä alistetaan ja mukiloidaan, mutta he keräävät itsensä ja yrittävät uudestaan, tuottaja kertoo.

Millerin mukaan televisiosarjan ja tosielämän yhtäläisyydet eivät ole tarkoituksellisia, vaikkakin Atwood on kertonut tapahtumien ottaneen vaikutteita todellisesta historiasta.

– Me yritämme keksiä mitä Gileadissa voisi tapahtua, mutta jos aikoo tehdä televisioon jotain tosielämään sidottua, se tekee katsojan yhtä levottomaksi kuin poliittinen kaaos, jota maailma käy nyt läpi, Miller sanoo.

Sarjan ensimmäinen kausi ilmestyi vasta vuonna 2017, mutta on ehtinyt voittaa jo 54 palkintoa.