Käsikirjoittajat Anna Brotkin ja Paula Korva paljastavat: tätä kikkaa käytetään komediassa usein

Anna Brotkin ja Paula Korva ovat uuden kotimaisen sarjan Rehtorin käsikirjoittajia. Pääosassa on yläkoulun rehtori Sari (Terhi Suorlahti). Hän on suurten visioiden pomo. Sari haluaa olla rento ja rakastettu pomo, mutta näin ei ehkä taida olla.

– Koulusta jokaisella on kokemusta ja mielipide, suhde on tunnepitoinen, Brotkin sanoo sarjan tapahtumapaikan valinnasta.

Korva sanoo, että Rehtori on työpaikkakomedia, joka tapahtuu koulussa.

– Kaikissa työpaikoissa ja ihmisyhteisöissä on samaa dynamiikkaa.

Mitä komediaan tarvitaan?

Usein käytetty komediallinen keino on, että henkilö kieltäytyy myöntämästä virhettään, vaikka normaalissa elämässä ihminen sanoisi: sori, olin väärässä. Rehtorin toinen käsikirjoittaja on Paula Korva. Hän on myös ohjannut sarjan.

Komediaan tarvitaan päähenkilö, joka vie tilanteita eteenpäin – yleensä mahdottomuuksiin ja överiksi.

Vaikka päähenkilö on liioiteltu versio todellisuudesta, hänen on kuitenkin oltava samaistuttava ja uskottava siinä maailmassa, jota komedia kuvaa.

– Sari menee aina vähän liian pitkälle, Brotkin kuvaa.

Tarinaa kuljettavan päähenkilön lisäksi on oltava toimiva käsikirjoitus.

Komedia vaikuttaa kepeältä ja spontaanilta, mutta se on tarkasti käsikirjoitettu.

Usein käytetty komediallinen keino on, että henkilö kieltäytyy myöntämästä virhettään. Seuraa valkoisia valheita, selittelyä ja sekaannusta. Normaalitilanteessa ihminen sanoisi: sori, olin väärässä. Komediassa ei missään tapauksessa, vaan tilanne eskaloituu eli voimistuu asteittain.

Mikä tahansa inhimillinen luonteenpiirre käy komediaan, kun sitä paisutellaan.

– Liioittelu on se asia, Paula Korva sanoo.

Komedian keinojen lisäksi mukana pitää olla realismiakin.

Korva ja Brotkin ovat perehtyneet koulumaailmaan muun muassa haastattelemalla opettajia. Millaista on antaa jatkuvasti palautetta Wilmassa, millainen on vanhempainilta opettajan näkökulmasta, miten työyhteisön hierarkia toimii koulussa.

– Kuulimme myös hurjasteluista pikkujouluissa ja virkistyspäivien jatkoilla.

Rehtori syntyi opiskellessa

Käsikirjoittajat ovat tehneet yhteistyötä jo opiskelun lopputyössään Taideteollisessa korkeakoulussa nelisen vuotta sitten. Lopputyö oli myös nimeltään Rehtori ja päähenkilö oli Sari, jota näytteli Terhi Suorlahti.

14. marraskuuta C Moressa alkavassa sarjassa entisellään on nimi, Sari ja häntä näyttelevä Suorlahti. Moni muu asia on muutettu.

Rehtori on mokumentti-tyyliä eli fiktiivinen tarina esitetään dokumenttien tyyliä jäljitellen. Näin ei ollut Korvan ja Brotkinin lopputyössä.

– Koska alkuperäisidea on meidän, olemme saaneet päättää paljosta sarjassa. Se on ollut hienoa, sanoo Korva.

Brotkin on käsikirjoittanut aiemmin muun muassa Jättekivaa, Aikuisia ja Moderneja miehiä.

Korva on tehnyt YleLeaksia, Saturday Night Liveä, Putousta ja Konttori Suomea. Korva myös ohjaa Rehtorin.

Suorlahden lisäksi Rehtorissa näyttelevät muun muassa Mikko Penttilä, Sara Paasikoski, Pia Andersson, Elmer Bäck, Lotta Lindroos, Kaarina Hazard ja Mikko Roiha.

Käsikirjoittamisen hienous

Käsikirjoittajan työssä on Anna Brotkinin mielestä kaksi hienoa kohtaa. Ensimmäinen on ideointivaihe.

– Saa istua sohvalla ja keksiä asioita.

Toinen hyvä kohta on, kun hahmot ovat tulleet niin tutuiksi, että ne alkavat ikään kuin kirjoittaa itse itseään. Silloin kirjoittaminen sujuu helposti.

Brotkin sanoo kiintyvänsä hahmoihin kuin tuttuihin.

Helpon kirjoittamisen hetki on Korvastakin hieno, mutta itsestään se ei synny.

– Se vaatii tuskaista työtä, mutta on ihana hetki, kun tietää, miten hahmo toimii eri tilanteissa – ja alkaa sympata hahmoa.