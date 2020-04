Karibialaisrytmit jättävät katsojan kylmäksi – brittiläinen rikossarja on turhan kömpelö ja naiivi

Ja tottakai nerokkaalla mutta boheemilla rikostutkijalla on 3-4 alaista joista yksi on tässä alkuperäisväestöön kuuluva kaunotar joka vähäisestä vaatetuksestaan huolimatta saa aseen pidettyä mukanaan joka tilanteessa. Saksalaissarjoihin on tullut vakikalustoksi nuori,kaunis bilehile-tyttölapsi joka aamuyöllä suoraan discosta tulee rikospaikalle virka-ase mukanaan vaikka on pukeutunut napapaitaan ja miniminimekkoon....Yksi ärsyttävä piirre rikossarjoissa on myös tutkijoiden keskinäinen vitsailu ja silmäpeli kesken töiden vaikkapa ruumista tutkiessa. Niin epäuskottavaa että ei kiinnosta katsoa loppuun.