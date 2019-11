Kamera auton sisällä paljastaa: kuljettajan kädet ja silmät ovat liian paljon muualla kuin ratissa ja tiessä

Prisma: Pidä kädet ratissa!

★★★★ Autoa ajaessa ehtii hyvin juoda kupin kahvia tai lähettää viestin asiakkaalle, sehän on vain tehokasta ajankäyttöä. No, ei ehdi, jos aikoo keskittyä liikenteeseen.

Suomessa on yli 3 miljoonaa voimassa olevaa ajokorttia. Kuinkahan moni kuljettaja pitää koko ajan kädet ratissa ja katseen tiessä? Pidä kädet ratissa -dokumentin perusteella ei kovin moni.

Suomen oloissa on erona amerikkalaisohjelmaan, että meillä on vielä melko paljon autoja, joissa on manuaalivaihteet. Se lisää keskittymistä ajamiseen. Uusista autoista enemmistö on Suomessakin automaattivaihteisia.

Automaattivaihteisella autolla ajaminen on liikenneturvallisuustutkija Bryan Reimerin mukaan mielenkiinnottomampaa kuin käsivaihteisella. Kun kuski tylsistyy, hän tarttuu kännykkään – ainakin illan dokumentissa.

Mahdollisimman vaivaton ajaminen ei olekaan ehkä kaikkein turvallisinta.

Kädet ja silmät puhelimessa tai ruuassa

Tutkijat seurasivat dokumentissa koehenkilöiden toimintaa ratin takana puoli vuotta. On järkyttävää katsoa ajonaikaisia nauhoituksia. Näyttää siltä, että osa kuljettajista katsoo enemmän kädessään olevaa matkapuhelinta kuin tietä. Eräs ei edes vilkaise sivulleen vaihtaessaan kaistaa.

Onni on myötä monella. Tämän ohjelman jälkeen nimittäin tuntuu, että onnettomuuksia tapahtuu hämmästyttävän vähän siihen nähden, miten paljon kuljettajat puuhailevat kaikkea muuta ollessaan ratissa.

Suomessa tapahtui tammis-syyskuussa 3 011 henkilövahinkoon johtanutta kolaria, kertoo Liikenneturva.

Kuljettajien toimien lisäksi perehdytään älyteknologiaan, ja miten se voisi auttaa kuskeja ajamaan paremmin.

TV1 keskiviikko 6.11. klo 19.00.