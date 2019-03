Kalle Lamberg pyytää armoa takalistolleen Possen Pumpaselta, Leppälältä, Saariluomalta ja Parviaiselta

Kalle Lamberg rentoutuu sutimalla maalia ja asentamalla laminaattia hiljattain hankitulla mökillään. Remonttihommat mökillä ja kolmisen vuotta sitten hankitussa omakotitalossa Turussa ovat hyvää vastapainoa töille.

Lamberg on yksi Possen viidestä vakiokasvosta. Muita ovat Viivi Pumpanen, Jarppi Leppälä, Jaakko Saariluoma ja HP Parviainen.

Posse on suora lähetys, mutta muun muassa stuntit on kuvattu ennakkoon. Lamberg loukkasi häntäluunsa yhden stunttikohtauksen kuvauksissa. Häntäluu meni neljään osaan.

Lamberg toivoo saavansa armoa muilta posselaisilta, ettei hänen takapuolensa joutuisi liian koville ensimmäisissä lähetyksissä.

Syksy oli Lambergin ensimmäinen kausi Possessa. Hän on kertonut saaneensa uutena tulokkaana kokea monenlaista "sisäänajoa".

– Ehkä nyt on takaisinmaksun aika, Lamberg uumoilee kevätkaudesta.

Suihkurallissa posselaiset soittelevat ovikelloja ja pyrkivät asuntoon ja alasti suihkuun. Ehkä asukkaat tulevat mukaan?

Sätkynukke-osioissa joku muu määrää, mitä sätkynukke joutuu tekemään.

Suosittuihin suihkuralleihin on tulossa uudistuksia. Lamberg ei sano niistä etukäteen paljonkaan, mutta kuulemma suihkusessioihin on lisätty teemoja. Vihjeenä hän mainitsee, että pääsiäinenhän on tulossa.

Kuinka paljon Posse saa katsojia?

Tuore kausi alkaa ensimmäistä kertaa Possen historiassa keväällä. Perjantai-illan viihdykettä on luvassa toukokuun lopulle asti.

Viihdesarjan ensimmäinen kausi esitettiin syksyllä 2014. Alusta asti mukana ovat olleet Saariluoma, Leppälä ja Parviainen.

Kilpailu perheiden televisioajasta on kovaa. Possen kanssa samalla apajalla ovat muun muassa Nelosen The Voice of Finland, Subin Neljän tähden illallinen ja TV2:n Sohvaperunat.

Finnpanelin keräämien tietojen mukaan The Voice of Finlandilla on sama määrä tai enemmän katsojia kuin Possella on ollut. Syksyllä Posse sai ruudun ääreen viikoittain keskimäärin noin 450 000 – 480 000 katsojaa.

Verho stunttina ja Palander sätkynukkena

Ensimmäisessä lähetyksessä esiintyy viisikon lisäksi rapduo JVG. Radiojuontaja Veronica Verho laittaa itsensä likoon stunttina. Piilokameraosiossa sätkynukkena on Kalle Palander.

Puolentoista tunnin lähetyksen muita vieraita ovat Eero Ritala, Ronja Salmi, Alina Tomnikov, Satu Silvo ja Markku Haussila.

Stuntteihin uskaltautuvat kevään aikana muun muassa Shirly Karvinen, Eero Ettala, Sami Yaffa, Emma Kimiläinen, Sipe Santapukki ja Ali Jahangiri.

Sätkyukkoina nähdään Aki Linnanahde, Arttu Wiskari ja sätkyakkoina Chisu ja Meeri Koutaniemi.

"Motari on tullut tutuksi"

– Parasta Possessa on, että formaatti mahdollistaa sen, että voimme tehdä oikeastaan mitä vain, Lamberg sanoo.

Turussa asuva Lamberg ajaa Possen vuoksi keskimäärin neljä kertaa viikossa Helsinkiin ja takaisin.

– Motari on todellakin tullut tutuksi.

Suosikkipaikkoja matkalla ovat Haukanpesä ja Ykköspesä, koska niissä on wc ja kummastakin saa kahvia.

Posse MTV3 perjantai 29.3. klo 20.00