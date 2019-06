Kaksi kiehtovaa koulukapinaa, joilla on ikäeroa 35 vuotta – kriitikko antaa molemmille neljä tähteä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Nolla käytöksessä & Jos…

★★★★ Illalla kumotaan valtaa. Jean Vigon visio koulukapinasta kukkii lapsuusvuosien ajatonta vapaudentunnetta ja anarkiaa, vaikka ikää onkin 86 vuotta, ja kuvaus mustavalkoista. Lindsay Andersonin 35 vuotta nuorempi elokuva voitti pääpalkinnon Cannesissa, mutta on tiukemmin kiinni valmistumisajassaan. Sisäoppilaitoksen mennyttä maailmaa ampuu Kellopeliappelsiinin Malcom McDowell. (Ranska 1933, Britannia 1968)

Nolla käytöksessä Yle Teema & Fem lauantai 1.6. klo 21.31 Jos... Yle Teema & Fem klo 22.18.

Planeetta 51

★★★ Tuttu ja vieras ovat tottumiskysymyksiä. Shrekistä tuttu Joe Stillman kirjoitti näppärän ja hyväntuulisen animaatioseikkailun, jossa Maasta saapunut astronautti Chuck on muukalainen vihreiden asukkaiden planeetalla. Siellä elellään laiskanpulskeata esikaupunkilaista arkea, joka tuo mieleen 1950-luvun Amerikan. Suomeksi puhutussa versiossa kuullaan Jaakko Saariluomaa, Elli Haloota, Jasper Pääkköstä ja muita kovia nimiä. (USA 2009)

MTV3 lauantai 1.6. klo 13.00.

The Happening

★★★ Lupsakkuudesta ei ole tietoakaan M. Night Shyamalanin mysteerijännärissä, jossa selittämätön itsemurha-aalto koettelee Yhdysvaltoja. Startti on hyytävän tehokas, kun New Yorkissa alkaa sataa ihmisiä. Kuitenkin taas kerran ohjaajalla on vaikeuksia päättää, mihin elokuvansa veisi. Ainakin 9/11 -traumaa ollaan purkamassa. Lopunajan tunnelmat kietaisevat mukaansa Mark Wahlbergin, Zooey Deschanelin ja John Leguizamon. (USA 2008)

Ava lauantai 1.6. klo 0.05.