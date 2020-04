Kaikki pelissä pikakahvin takia – dokumentti seuraa suomalaisen kahvilayrittäjän ensimmäistä maailmanvalloitusta Piilaaksossa Yhdysvalloissa

Dokumenttiprojekti: Silicon Valley, Baby

★★★★ Suomalainen startup-yritys kasvaa vauhdilla ja pääsee maailman arvostetuimpaan yrityskiihdyttämöön Yhdysvalloissa. Miten pikakahvilla valloitetaan maailma? Mitä hurja kasvuvauhti tekee yritykselle ja mitä valtava työmäärä sen omistajalle?

Erika Haaviston dokumentti seuraa kahviyrittäjä Kalle Freesen ensimmäistä maailmanvalloitusta Piilaaksossa. Haavisto on Kallen tyttöystävä. Yrityskuvioiden lisäksi intiimi dokumentti paljastaakin riipaisevan paljon yrittäjän yksityiselämästä sekä hänen mielenliikkeistään.

Haavisto toimii myös tarinan kertojaäänenä, esittää päähenkilölle kysymyksiä ja kommentoi näkemäänsä omalta kannaltaan. Parisuhde on monta kertaa koetuksella, mutta vielä työläämpää on saada yritys nousemaan jaloilleen.

Alussa koko maailma tuntuu olevan auki

"Tää on ihan kauheeta vuoristorataa", Haavisto huokaa ja epäilee, että pää ei kestä kaikkea. Dokumentissa onnen ja epätoivon hetket on rytmitetty kiinnostavasti. Markkinointitapahtumien hälyssä hymy on herkässä. Kotona hiljaisuus puhuu.

Alussa koko maailma tuntuu olevan auki. Suomessa lehdet kirjoittavat nuoresta baristasta, ja kohta artikkeleita ilmestyy jo New York Timesia myöten.

Vaikka rahoitus on kunnossa, kahvin myyminen ei ole yksinkertaista. Kasvuvauhti ei riitä, ja yrityskumppaninkin kanssa tulee pahoja erimielisyyksiä.

Päähenkilö Kalle on tavattoman sympaattinen nuori mies. Työ tuntuu kuitenkin imaisevan hänet mukaansa vähän liiankin tiiviisti.

Nuorten yrittäjien verkostoitumistapaamisessa Haavisto pohtii, milloin nämä ihmiset oikein ehtivät olla ihmisiä. Onko muuta elämää kuin yrittäminen? Samaa katsojakin jää miettimään.

