Kahdeksan maajussia etsii kumppania – mukana myös kartanotila Etelä-Suomesta

Antti, 25, Lapinlahdelta etsii rinnalleen matkustamisesta nauttivaa, avointa ja maaseuturakasta naista, joka ymmärtää keikkailun ja maatilan tärkeyden hänen elämässään. Karjankasvatuksen lisäksi Antti nimittäin keikkailee eri rokkikokoonpanojen kanssa.

Löytääkö hän rakkauden, selviää kevään aikana.

Kahdeksan maajussia etsii kumppania lauantaina alkavassa Maajussille morsian -ohjelmassa.

– Tämä on tosi hyvä sakki: on eroa ikähaarukassa, maantieteellisesti ja bisneksessäkin. Lisäks mukana on myös yksi nainen, kertoo juontaja Vappu Pimiä.

Tiloilla viljellään muun muassa kesäkukkia, viljoja ja rehua sekä hoidetaan eläimiä, kuten hevosia, lampaita, aaseja ja minipossuja. Porukkaan mahtuu myös karjatilallista ja elintarvikealan yrittäjää.

Miljöö vaihtuu Turun saaristomereltä keskisuomalaiseen peltomaisemaan, varsinaissuomalaiseen metsään ja Etelä-Suomen kartanotilalle. Nuorin maajussi on 25-vuotias ja vanhin 64-vuotias.

Kaikilla suuri intohimo työhönsä

Vappu Pimiä juontaa ohjelmaa nyt kolmatta tuotantokautta. Ohjelman teko on opettanut lisää maatilojen elämästä.

– Tunnen kyllä paljon maanviljelijöitä entuudestaankin, sillä mökkeilen paljon Salossa ja ostan siellä usein tilamyynnistä.

Pimiä on huomannut, että byrokratiaa on paljon.

– Joitakin suoraan sanoen typeriä byrokraattisia klikkejä pitäisi järkeistää. Ruotsissa teurastusauto voi tulla tiloille, jolloin eläimet saavat olla tutuissa oloissa loppuun saakka. Täällä ei laki salli sitä.

– Sen olen aina tiennyt, että maatalousyrittäjät tekevät paljon töitä, mutta nyt on konkretisoitunut, kuinka sidoksissa he ovat tilaansa. Heillä on suuri intohimo työhönsä ja he tekevät sitä rakkaudesta lajiin.

Pimiäkin on päässyt ohjelman teossa luomaan lantaa ja ajamaan traktorilla.

Vaikka ohjelmassa maaseutu näyttäytyy elävänä ja hyvinvoivana, juontaja on yleisesti huolissaan suomalaisen maaseudun elinvoimasta.

– Luvut kertovat siitä, että maatiloja lopetetaan ihan järkyttävää vauhtia. Kohta meillä ei ole suomalaista ruokaa, vaan vilja, liha ja maitotuotteet tulevat ulkomailta. Siitä pitäisi olla todella huolissaan, mutta ihmiset eivät tunnu ottavan sitä vakavasti, hän miettii.

Ihmissuhteet herkkiä asioita kuvauksissakin

Kaikki maajussit haluavat löytää rakkauden ja arjen jakajan.

– Nämä ihmiset tekevät töitä 24/7, joten eivät he ehdi tapailla puolisoehdokkaita, varsinkin kun asuvat keskellä ei-mitään, Pimiä sanoo.

Puolisoehdokkailta myös vaaditaan paljon.

– Hänen pitää olla valmis muutokseen ja muuttamaan. Työ pitää maajussiin omalla tilallaan, joka on saattanut olla suvussa vuosisatoja.

Tunteet ovat pelissä ohjelmassa.

– On nähty kyyneleitäkin, kun on tullut pettymyksiä. Jotkut ovat ottaneet raskaastikin sen, etteivät ole päässeet ensimmäisestä kohtaamisesta eteenpäin. Puhutaan ihmissuhteista, jotka ovat herkkiä asioita, Pimiä sanoo.

Viime kaudella syntyi kaksi rakkautta

Viime kaudella yksi maajussi löysi oikean rakkauden.

– Se on varmasti loppuelämän parisuhde, uskoo Pimiä.

Viime syksyn yllätys oli morsianten joukosta syntynyt naispari. He kertoivat muutama viikko sitten television haastatteluohjelmassa muuttavansa yhteen.

Rakkautta Pimiä toivoo löytyvän tältäkin kaudelta.

– Toivottavasti löytyisi kumppaneita. Senhän takia tätä ohjelmaa tehdään.

Hänellä on myös neuvo ihmisille, jotka miettivät, kannattaako maajusseille kirjoittaa.

– Kannattaa! Minullekin on monta ihmistä tullut sanomaan, että olisin halunnut kirjoittaa tuolle, mutta en halua telkkariin – ja nyt se on jo löytänyt parisuhteen. Jos tulee fiilis, että tuo ihminen voisi olla sinulle, ei kannata jäädä odottamaan, Pimiä kannustaa.

Maajusseille voi lauantain esittelyjakson jälkeen kirjoittaa noin kuukauden ajan. Neljä eniten kirjeitä saanutta pääsee jatkoon.

Ohjelma on ollut katsojien kestosuosikki jo vuosien ajan. Nyt alkaa sen 12. kausi.