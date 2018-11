Juztyna teetti abortin salaa Saksassa – asiasta tietää vain aviomies

Ulkolinja: Puolan jako

★★★★ – Totalitaariset maat toimivat aina juuri näin, etsitään syyllisiä: juutalaiset, saksalaiset, venäläiset,.. Siinä on populismin voima, sanoo Wladyslaw Frasyniuk. Hän on mies, joka on ollut mukana jo Solidaarisuus-liikkeessä. Se vastusti 1980-luvulla Neuvostoliiton tukemaa kommunistista puoluetta, joka hallitsi Puolaa.

Nyt Puolassa pitää valtaa oikeistokonservatiivinen Laki- ja oikeuspuolue.

Vallanpitäjät ja oppositio myöntävät, että Puola on jakautunut kahtia. Jopa vuonna 2010 tapahtunut lentokoneonnettomuus jakaa kansaa. Smolenskissa Puolan valtiojohtoa kuljettanut kone tuhoutui, yksi kuolleista oli presidentti Lech Kaczyński.

Hänen kaksoisveljensä Jaroslav on Laki- ja oikeuspuolueen johtaja.

Marko Lönnqvistin ohjaama ja käsikirjoittama dokumentti käsittelee Puolaa monipuolisesti. Ääneen pääsevät nykymenoa kannattavat ja sitä vastustavat ihmiset. Eri mielipiteitä edustavat saavat puhua rauhassa omasta näkökulmastaan.

Abortti, historia, kristillisyys ja EU jakavat mielipiteitä.

Puolan aborttilaki on tiukka. Monet käyvät teettämässä abortin Saksassa. Oman tarinansa kertoo Prenzlaun sairaalassa nainen, jolla on kolme lasta. Aborttimatkasta tietää vain hänen aviomiehensä.

– Lapsi kiinnostaa heitä tasan niin kauan kuin se on äidin kohdussa. Mutta kun lapsi syntyy, ei ole minkäänlaisia tukia, hän sanoo.

TV1 torstai 15.11. klo 22.00.