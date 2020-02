Avara luonto: Serengeti

★★★ Juonihan on kuin saippuasarjasta! Vieraan uroksen kanssa paritellut ja pentuja saanut Kali-leijona häädetään pentuineen laumasta.

Pystyykö hän pitämään pentunsa elossa ilman lauman tuomaa suojaa ja löytämään ruokaa? Yksin monen pienokaisen kanssa on raskasta. Onneksi sisko tulee apuun.

Paviaanien joukossa taas Bakari vaikuttaa surulliselta ja hylätyltä, sillä hän on joutunut luopumaan mielitietystään Subirasta. Uusi aggressiivinen laumanjohtaja on ottanut naaraan omakseen. Onnistuuko hyväsydäminen Bakari voittamaan Subiran takaisin?

Kovassa huudossa oleva tarinallisuus ja eläinten inhimillistäminen menevät tässä luontoelokuvasarjassa nyt vähän yli. Tarinat ovat liian päälle liimattuja.

Villieläinten elämä on kiinnostavaa jo sellaisenaankin. Nyt eläimet muistuttavat liikaa Disney-elokuvien hahmoja.

Tarinoiden päähenkilöille on annettu nimet ja mukamas seurataan heidän vaiheitansa. Totuus on tietenkin se, että tarina on ainakin joiltakin osin rakennettu ja siihen on kuvattu monia eläimiä.

Vaarallisia tilanteita ja kovia kohtaloita

Jos ei anna imelien tarinoiden häiritä, visuaalisesti tämä luontoelokuva on nautinnollinen ja upea. BBC näyttää mahtinsa luonnon kuvaajana.

Kuusiosaisessa suursarjassa seurataan elämää Serengetin savannilla Tansaniassa halki yhden vuodenkierron. Mukana ovat leijonat, gepardit, hyeenat, hyeenakoirat, paviaanit, elefantit, seeprat, kirahvit ja krokotiilit.

Luvassa on söpöjä pentuja, laumaelämää, saalistusta ja vaarallisia tilanteita sekä kovia kohtaloita.

Kuvauksessa on päästy lähelle eläimiä. Siinä tai jälkikäsittelyssä on selvästi käytetty uusinta tekniikkaa. Se toimii hyvin.

TV1 klo 18.45