June/Offred jatkaa vastarintaansa Gileadissa – Kehuttu ooppera Jää suoraan Kansallisoopperasta

Jaakko Kuusiston Jää-ooppera Yle Areenassa. Teos perustuu Ulla-Lena Lundbergin Finlandia-palkittuun romaaniin.

Jää-romaani kertoo nuoren papin perheestä, joka alkaa rakentaa elämäänsä sotien jälkeen pienessä saaristoseurakunnassa. Jää sai vuonna 2012 Finlandia-palkinnon.

Libreton oopperaan on tehnyt Juhani Koivisto. Päärooleissa ovat Ville Rusanen ja Marjukka Tepponen.

Jää, Yle Areena 5.3. klo 19.00

Tuula haluaa lopettaa rikollisen elämän

Aallonmurtajan toisella kaudella Tuula (Maria Ylipää) yrittää pyristellä irti rikollisuudesta ja haluaisi saada lapsensakin kaidalle tielle.

Kymmenosaisesta sarjasta nähdään 28.2. kaksi jaksoa ja sen jälkeen jakso viikossa. Ensimmäinen osa näytetään myös MTV3:lla 1.3.

Aallonmurtaja C More 28.2.

The Handmaid's Tale jatkuu kesäkuussa

Menestyssarja The Handmaid's Talen kolmas tuotantokausi HBO Nordicilla alkaa kesäkuussa. June/Offred jatkaa Gileadin hallinnon vastustamista. Pääosaa näyttelee edelleen Elisabeth Moss.

Bruce Millerin luoma tv-sarja perustuu Margaret Atwoodin romaaniin Orjattaresi.

Saastumisen vuoksi syntyvyys on romahtanut. Hedelmällisiä naisia vangitaan orjiksi, joiden tehtävänä on synnyttää lapsia. Fundamentalististen kristittyjen johtamassa valtiossa myös muiden naisten asema on huono.

Kolme ensimmäistä jaksoa julkaistaan 6.6. ja loput kymmenen seuraavina viikkoina.

The Handmaid's Tale, HBO Nordic 6.6.

Vinski seikkailee Hömpstadin kaupungissa

Roppakaupalla nostalgiaa saa Vinski-elokuvista. Koko kaupungin Vinski on vuodelta 1969. Siinä Vinski (Pekka Kaartinen) ostaa apteekkarilta (Tarmo Manni) näkymättömyyspulveria. Vuodelta 1970 olevassa Vinskissä ja Vinsetissä pulveri on loppunut, mutta pisamakasvoisen pojan seikkailut jatkuvat.

Elokuvat perustuvat Simo Puupposen eli Aapelin samannimisiinn lastenkirjoihin.

Koko kaupungin Vinsi sekä Vinski ja Vinsentti, Yle Areena